Marco Bucci presenta il suo programma, 56 pagine sulla Liguria del prossimo futuro

Con la presentazione ufficiale della nuova Giunta Bucci il nuovo presidente di Regione ha formalizzato il programma di governo della Liguria per la legislatura 2024-2029: il documento, contenuto in una cinquantina di pagine, mira a costruire una regione connessa, sostenibile e inclusiva, capace di rispondere alle sfide del presente e guardare con ambizione al futuro. Infrastrutture moderne, una sanità efficiente e politiche per lo sviluppo economico e sociale sono i pilastri di questo ambizioso progetto.

Infrastrutture - Al centro del programma, un ampio piano infrastrutturale include il completamento di opere strategiche come la Gronda di Genova, il Terzo Valico e il raddoppio ferroviario tra Genova e Ventimiglia, nel tratto tra Finale Ligure e Andora. Nuove varianti dell’Aurelia e progetti per migliorare la viabilità urbana e portuale sottolineano l’impegno per rendere la regione più accessibile. Anche il completamento della ciclovia tirrenica e nuovi hub portuali mirano a favorire il turismo e il commercio.

Mobilità - Trasporti pubblici efficienti e sostenibili sono una priorità. Il programma prevede il rinnovo dei mezzi su gomma, l’estensione della bigliettazione elettronica e l’introduzione di servizi di mobilità condivisa. Particolare attenzione è riservata ai collegamenti rapidi con Milano e Torino e all’incremento delle infrastrutture ciclabili.

Sanità - Per abbattere le liste d’attesa, si promette l'investimento di ingenti risorse in nuove tecnologie e personale sanitario. Strutture come il nuovo Ospedale Galliera e il "Padiglione Zero" del Gaslini rappresentano il cuore di un progetto che punta anche su telemedicina e case di comunità per garantire una sanità territoriale moderna ed efficiente. Al contempo è previsto un piano di costruzione di nuovi ospedali e al delega di Giunta a questi progetti è affidata a Giacomo Giampedrone.

Entroterra e sostenibilità - La valorizzazione dell’entroterra e delle aree naturali protette sarà sostenuta attraverso investimenti in connettività digitale, turismo sostenibile e agricoltura. Il programma punta a rendere ogni area della Liguria un luogo dove vivere e lavorare, con incentivi per attrarre nuove imprese e residenti.

Inclusione e famiglie - Politiche mirate al sostegno delle famiglie includono più posti negli asili nido e contributi per babysitter e centri estivi. Parallelamente, programmi per l’accesso alla casa e l’occupazione femminile rafforzano il tessuto sociale.

Sviluppo economico - L’attenzione è rivolta alla transizione energetica, con incentivi per energie rinnovabili e progetti industriali sostenibili. Il piano prevede anche di rendere la Liguria un hub per l’innovazione grazie a investimenti in startup e tecnologie avanzate.

Cultura e turismo - La promozione culturale si traduce in nuovi itinerari e piani strategici per i musei e i borghi dell’entroterra. Il turismo punta sulla destagionalizzazione e sulla sostenibilità, con campagne per valorizzare le eccellenze locali tutto l’anno.

Sfide future - Il programma non ignora la necessità di aggiornarsi costantemente: l’approccio dinamico consente di adattare le politiche alle esigenze emergenti della regione, mantenendo un focus sul benessere dei cittadini.

Il momento del fare - Con la presentazione della squadra di Governo e del programma punto per punto, ora il tempo delle idee e delle promesse è finito: la nuova Giunta regionale deve mettersi al lavoro per realizzare ciò che è stato promesso e sarà ovviamente misurata sulla base di ciò che riuscirà a costruire nel concreto.