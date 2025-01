Mantova, la protesta dei tifosi della Sampdoria davanti alla Prefettura per le limitazioni alla trasferta

Manifestazione di protesta dei tifosi della Sampdoria davanti alla Prefettura di Mantova per le limitazoni alla trasferta, considerata a rischio per via del gemellaggio degli ultrà blucerchiati con quelli del Verona, a loro volta "ostili" ai lombardi. Lo riporta la Gazzetta di Mantova.

La partita è in programma al “Martelli” alle 17,15 di oggi, 25 gennaio. Alcuni sampdoriani, pur necessariamente sprovvisti del biglietto, hanno raggiunto lo stesso la città lombarda non per entrare allo stadio ma proprio per protestare contro questa decisione. L’ennesima partita lontano da Genova dei blucerchiati in cui non ci può essere liberamente il pubblico, come accaduto altre nove volte in questa stagione.

Una decisione che era stata stigmatizzata anche dal tecnico Semplici: "Bisognerebbe tornare a un calcio più genuino e con i tifosi", aveva dichiarato ieri in conferenza stampa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.