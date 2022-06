“Mangiarifiuti”… in acqua, a Genova droni e sub per il progetto di Coop e LifeGate

di Redazione

Due nuove tecnologie per raccogliere ancora più rifiuti dal mare, affiancate da un team di sub

Parte da Genova l’impegno di Coop per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche in mare. Coop, con il supporto scientifico di LifeGate, presenta tre novità per la campagna “Un mare di idee per le nostre acque 2022”. Due nuove tecnologie per raccogliere ancora più rifiuti dal mare, affiancate da un team di sub che si occuperà della pulizia dei fondali di marine e porti.

Frutto della ricerca di Lifegate e Poralu Marine, partner di LifeGate PlasticLess, Trash Collec’Thor, un “aspira rifiuti” dalla portata di 100 kg, e Pixie Drone, un drone che muovendosi a pelo d’acqua raccoglie fino a 60 kg di rifiuti, saranno presentati per la prima volta in Italia (oggi disponibili in soli cinque Paesi Francia, Grecia, Italia, Canada e Usa). Un video racconta l’immersione dei sette sub per la pulizia dei fondali nel mare di Sturla.

Il nuovo impegno di Coop si somma ai 46 cestini “mangiarifiuti” Seabin, già installati in tutta Italia nei due anni precedenti e continuerà nelle tappe di Venezia, sul litorale grossetano e Trieste.