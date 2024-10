Maltempo: violento temporale su Cogoleto, lungomare allagato. Sindaco Bruzzone: "Situazione molto critica"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un violento temporale si è abbattuto in queste ore sul Ponente e in particolare su Cogoleto. Allagamenti in tutto il territorio, lungomare compreso. Sono state chiuse salita Magetti, la provinciale per Sciarborasca e via Molinetto. Alle ore 16 sono stati raggiunti i 159 millimetri di pioggia. Monitorato il torrente Nerone. In azione la protezione civile e le pubbliche assistenze.

Riassume la situazione il sindaco Paolo Bruzzone: "La situazione è molto critica, ci sono allagamenti e frane ci ha colpito pesantemente in queste ore il maltempo".

A Celle Ligure è esondato il rio Santa Brigida. Allagamenti anche a Varazze. Quattro chilometri di coda sono segnalati lungo l'autostrada A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova a causa di allagamenti. Lo comunica Autostrade per l'Italia segnalando traffico rallentato in entrambe le direzioni lungo l'A10 tra Arenzano e Albisola a causa di allagamenti. Chiusa l'Aurelia tra Varazze e Arenzano a causa di una frana. Allagamenti lungo l'Aurelia sono segnalati ad Arenzano, Cogoleto e Varazze.