Maltempo, Ronco Scrivia: Aspi apre varco straordinario in area di servizio per evitare isolamento centro abitato

L'autostrada A7 apre provvisoriamente un varco in area di servizio all'altezza di Ronco Scrivia per evitare l'isolamento del centro abitato. A seguito dei danni che, in presenza di allerta arancione, le avverse condizioni meteorologiche hanno causato la scorsa notte al viadotto di collegamento tra una frazione di Ronco Scrivia e l’autostrada A7, inibendolo alla circolazione, al fine di evitare l’isolamento e facilitare gli spostamenti degli abitanti, la Direzione di Tronco ha concordato con Prefettura, Regione Liguria e Comune di Ronco Scrivia di consentire l’accesso di tutti i mezzi dall’area di Servizio Giovi Ovest, sulla A7 in direzione Sud.

La soluzione è già attiva per i mezzi pesanti dal 18 maggio scorso, quando, essendo stati avviati da parte del Comune di Ronco Scrivia importanti interventi manutentivi al ponte sovrappassante il torrente Scrivia, lo stesso ponte era stato totalmente interdetto al traffico. Il transito dei mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate era stato completamente inibito, comportando, di fatto, l'impossibilità per i mezzi con tale carico di raggiungere la viabilità ordinaria se non attraverso l'autostrada A7, motivo per cui Autostrade per l’Italia aveva creato un varco ad hoc nell'Area di servizio Giovi Ovest.

Per il transito dei mezzi leggeri e per quelli inferiori alle 3,5 tonnellate era stato installato, in alternativa alla SP 53, un guado fruibile dalle ore 05 alle ore 23, guado non più fruibile dalla scorsa notte. La stessa soluzione era stata adottata per tutti i veicoli, leggeri e pesanti, il 28 agosto scorso, sempre a causa del maltempo. In attesa della fine dei lavori di adeguamento del ponte, Aspi ha dato di nuovo la disponibilità a gestire il transito dallo stesso varco anche ai veicoli leggeri in determinate fasce orarie condivise con l’amministrazione fino alla conclusione dei lavori di rifacimento del viadotto, di competenza del Comune.