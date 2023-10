Maltempo Liguria, Toti: "Saranno 36 ore delicate. Possibile che nella giornata di lunedì l'allerta arancione diventi rossa nel levante"

Conferenza stampa nella sede della Protezione Civile che Telenord ha seguito in diretta per gli aggiornamenti meteo che si verificheranno nelle prossime ore.

A prendere per primo la parola il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: "Saranno 36 ore delicate. Fino alle 21 ci sarà allerta gialla che anticipa una arancione che scatterà nel cuore della notte. Il Ponente meno interessato ma non totalmente esente. Possibile che domani l’arancione possa diventare più preoccupante. Non vorrei che si rendesse a sopravvalutare la rossa e sottovalutare la gialla: le previsioni vengono fatte sulle modulistiche, sulle percentuali di rischio e su un territorio molto vasto. Vale la regola del minimo comune multiplo: a Recco e Camogli ci sono state piogge molto forti, a Bogliasco qualche goccia. Le scuole? La decisione spetta ai singoli sindaci. In provincia di spezia quasi tutte scuole chiuse, a Genova si decide secondo i pani di protezione civile e si decide istituto per istituto. Giallo, arancione e rosso sono previsioni, non allarmi di protezione civile. I risultati che la pioggia avrà a terra non possiamo prevederli, diciamo ai cittadini di stare attenti. Raccomando prudenza a tutti i cittadini, le prossime 24/36 ore dovranno essere molto attenzionate, stiamo monitorando la situazione già da diverse ore: da Genova a Levante ci saranno fenomeni molto importanti da Genva verso la Francia molto meno, ma ci vorrà molta prudenza".

Poi a dare ulteriori dettagli è l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedorne: "La toscana è in allerta arancione mentre l'Emilia Romagna è in arancione anche ma in allerta rossa per quanto riguarda le frane. In accordo anche con loro abbiamo pensato di iniziare con una gialla e poi andare in arancione. Se dovessimo passare in allerta rossa lo faremo con i tempi più consoni possibili affinchè quei territori, sopratutto per quanto riguarda l'estremo levante, possano prepararsi nel miglior modo possibile e in maniera più approfondita. Ricordo che l'arancione è il grando massimo per temporali. Il quadro di arancione è molto significativo anche perché sul centro levante è già piovuto in maniera significativa e valuteremo per risposte idrogeologiche. In queste due settimane ha già piovuto molto.