Maltempo, l'assessore Gambino a Telenord: "Notte non tranquilla, terreno saturo d'acqua, ma il peggio è passato"

"Non è stata una notte tranquilla, ma il fronte più caldo è passato. Potrebbe venir fuori ancora qualcosa, ma niente di preoccupante. Stamattina la situazione tende a un ritorno alla normalità". Intervenuto a Telenord, l'assessore comunale di Genova alla Protezione civile Sergio Gambino riassume la situazione.

"I grossi torrenti - dice - non hanno accusato criticità, il livello delle precipitazioni ha portato inevitabilmente ad allagamenti importanti, qualche problema c'è stato per i rivi minori, gli affluenti del Polcevera come il Fegino, ma il Bisagno è arrivato solo alla prima tacca di allerta".

Per quanto riguarda l'immediato orizzonte, Gambino osserva: "200 mm di pioggia in 6 ore sono tanti, eventuali altri temporali potrebbero causare allagamenti puntuali perché il terreno è saturo d'acqua. Ma non abbiano preoccupazioni particolari, il fronte più caldo è passato".

Toccherà rivedere la gamma cromatica delle allerte meteo? "Abbiamo affrontato - riconosce - altre situazioni in cui eravamo preoccupati, precipitazioni istantanee di cinque-dieci minuti come una secchiata d'acqua dall'alto".

Infine, un riconoscimento al lavoro delle forze specializzate. "Per esempio Aster - conclude - ha fatto un gran lavoro in nottata sul ripristino degli impianti semaforici andati in disservizio".