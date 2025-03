Maltempo in Toscana, Regione Liguria invia colonna mobile per fornire supporto

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È partita questa mattina da Santo Stefano Magra la colonna mobile di Protezione civile della Regione Liguria per raggiungere la Toscana e fornire tutto il supporto necessario alle zone di Firenze, Prato, Pisa e Livorno, comuni maggiormente colpiti dall'ondata di maltempo delle ultime ore.

"Su richiesta del Dipartimento nazionale, con cui siamo in costante contatto, ci siamo immediatamente attivati per organizzare la partenza - spiega l'assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone -. Ieri sera ci hanno dato il via libera e questa mattina è partita la nostra colonna mobile per fornire supporto ai territori colpiti".

Componenti - Fanno parte delle squadre in viaggio anche funzionari per attività di scouting, una ventina di volontari e tutte le attrezzature necessarie per gli interventi di messa in sicurezza della popolazione e per attuare le prime misure di risoluzione delle criticità.

Sommozzatori - Ieri dalla Spezia erano partite 3 unità di sommozzatori per raggiungere le zone di Livorno, mentre altre 9 unità in assetto di Soccorso Acquatico si sono dirette nella provincia di Pisa per intervenire tra Pontedera e Ponsacco

Situazione - Secondo i vigili del fuoco della Toscana, è in miglioramento la situazione meteo della regione, dove da 24 ore più di 500 pompieri sono al lavoro per fronteggiare i danni causati dal maltempo. Sono stati 430 gli interventi svolti finora nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Livorno per operazioni di soccorso, allagamenti, frane, dissesti statici e la messa in sicurezza di alberi pericolanti.

Emergenza - Il dispositivo di soccorso, spiegano da Dipartimento dei vigili del fuoco al Palazzo del Viminale a Roma, "potenziato con il trattenimento di personale libero dal servizio, ma anche con squadre specializzate nel contrasto al rischio acquatico e con sommozzatori provenienti dalla Liguria e dal Veneto, è tuttora in azione soprattutto in provincia di Firenze, in particolare nei territori di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Vicchio, Fucecchio, Empoli, Rufina, Signa, Borgo San Lorenzo"

