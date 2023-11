Maltempo in Liguria, termina l'allerta arancione: allagamenti e frane nel Levante

E' terminata alle 9 di questa mattina l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse che era stata emessa per il Levante della Liguria (zona C).

Particolarmente colpita la zona dello spezzino, che ha subito un'altra notte di venti di burrasca che ha portato a una decine di alberi caduti e smottamenti che hanno interessato la viabilità locale.

Secondo i dati Omirl, ci sono state raffiche di vento con punte di 113 km/h a Porto Venere e 211 km/h a Casoni di Suvero, in Val di Vara. La strada provinciale 10, che unisce la Val di Vara alla Val di Magra, è rimasta interrotta per alcuni minuti a causa del crollo di un albero sulla carreggiata che ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Problemi anche sull'Aurelia in direzione la Spezia, nel territorio di Riccò del Golfo, a causa di uno smottamento: la strada attualmente è aperta. A Sesta Godano chiusa la provinciale 25 in località Orneto, stamattina il sopralluogo per la riapertura. Chiusa anche statale 52 tra Liguria ed Emilia-Romagna per una frana nel territorio emiliano di Albareto, non lontano dal confine.

Sotto osservazione i fiumi per tutta la notte: il Vara ha raggiunto i 5.50 metri attorno a mezzanotte al rilevatore di Nasceto sforando il secondo livello di guardia, per poi calare nelle ore successive. Interventi per allagamenti e black out localizzati in diverse zone dell'entroterra.