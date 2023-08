Maltempo in Liguria, termina l'allerta arancione. Gialla fino a mezzanotte

"Il bollettino prevede allerta arancione fino alle 15, poi allerta gialla fino alla mezzanotte, dopodichè avremo una più bassa probabilità di temporali sulla Liguria. Dimostrata ancora una volta la capacità di previsione del nostro centro meteo, quello che ci aspettavamo è infatti successo: nelle ultime 24 ore sono caduti a Genova circa 200 mm d'acqua, con picchi di 80mm. In questo momento la perturbazione sta colpendo il Levante e sarà così anche nelle prossime ore. con un'intensità di circa la metà di quella della notte: non sono stati sueprati i 100 mm di pioggia" - lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti durante la conferenza di aggiornamento sulla situazione meteo - "Da una prima ricognizione non sono arrivate seganalazioni particolari, se non quelle per temporanea interruzioni di viabilità, brevi black out e qualche allagamento in strada. Un bilancio dei danni abbastanza lieve. Nel complesso ci aspettiamo fenomeni ancora nel centro-levante, un aumento della mareggiata e un abbassamento delle temperature. Per scaramanzia non dico che il peggio è passato."

"Genova è stata colpita da oltre 200 mm di pioggia in 24 ore (230) e i cittadini si sono comportati bene. E' stata riaperta via Negrotto Cambiaso e via Crocetta di Apparizione, via Carso invece è chiusa per un intervento in corso, ma tutte le altre vie e i sottopassi sono stati riaperti - ha aggiunto il sindaco di Genova Marco Bucci - "Ci sono state circa 400 chiamate al numero verde che hanno portato a 130 segnalazioni d'intervento di cui 108 risolti. I genovesi si sono comportati bene ma due episodi potevano causare guai peggiori: un'automobile nel sottopasso di via Brin è rimasta intrappolata dall'acqua, con persone che sono state soccorse uscendo dal tetto: voglio dire che lì c'è un semaforo, che forse non ha funzionato ma bisogna capire che lì in questi casi di forte pioggia non bisogna passare da lì. Se era spento, bisognerà metterlo a posto"

"Il messaggio di non abbassare la guardia è passato, se quello che è successo di notte fosse successo di giorno ci avrebbe messo più in difficoltà, va detto. La tenuta del territorio è abbastanza significativa, nonostante si arrivasse da un periodo secco" .- lo ha aggiunto l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - "C'è ancora qualche ora di allerta, massima attenzione e poi ciò che passerà da oggi pomeriggio in poi sarà residuale. Ma rimaniamo in allerta come centro operativo.

Sul guado di Ronco Scrivia: "Abbiamo sentito la sindaca di Ronco Scrivia, si tratta di un guado sostitutivo, cercheremo di ricostruirlo nel più breve tempo possibile. L'area non è completamente isolata"

Sulle previsioni risponde Barbara Turato di Arpal: "Dopo il passaggio frontale della notte, 6mila fulminazioni su tutta la Liguria questa mattina, solo 500 nello spezzino. La perturbazione si sta allontanando verso est. E' meno profonda da quanto previsto, quindi la mareggiata che ci aspettiamo avrà un'altezza minore, ma avrà un periodo lungo con capacità di peentrazione sulla battiga importante. Nel pomeriggi oe in serata venti di burrasca che porteranno a abbassamento di temperature. Rimane instabilità con temporali più sparsi. Nella notte possibilità di qualche fenomeno"