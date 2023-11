Maltempo in Liguria, anche Genova colpita dalle frane a Staglieno. I vigili del fuoco: "No danni ma aspettiamo il geologo: situazione da monitorare"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Le piogge di questi giorni hanno messo a serio rischio la tenuta del terreno ormai saturo e infatti e non sono mancate frane sopratutto in Val D'aveto ma più in generale nell'entroterra del levante.

Questa mattina però a essere colpita dalle frane è genova, nel quartiere di staglieno. Questa mattina intorno alle 7 un piccolo smottamento lungo il crinale, proprio davanti al cimitero monumentale. La rete metallica messa a protezione dei massi ha ceduto in alcuni punti ma fortunatamente una seconda rete ha retto e così le grosse pietre non sono venute giù.

"La frana si è fermata a qualche metro di distanza dai capannoni, essendo una zona industriale- hanno affermato i vigili del fuoco arrivati dopo la nostra segnalazione- non ci sono quindi danni o feriti. Tra oggi e domani dovrà assolutamente venire un geologo per verificare e analizzare la situazione.

Bisogna certamente intervenire al più presto considerando il fatto che domani, giovedì 2 novembre, saremo di nuovo in allerta arancione da noli a Sarzana e inoltre sono previste raffiche di vento fino a 100 km orari".

Questa volta è andata bene, la frana non ha provocato danni e non ha interrotto circolazioni o lasciato paesi isolati, quel che è certo è che la nostra regione in questa ultima settimana è stata devastata dall efrane: "Stato di emergenza per levante e val d'aveto, bisogna muoversi per protezione dei territori e risaricmento danni", lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi della Lega.