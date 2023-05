Maltempo in Emilia Romagna, 5 vittime e 5mila evacuati: 14 fiumi esondati, aiuti anche dalla Liguria

Ci sono 5 morti nell'ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna. Sono 14 i fiumi esondati, che hanno provocato allagamenti e frane. Un uomo, che che era stato dato per disperso è stato poi trovato nella notte morto a Forlì, viveva al piano terra di una casa invasa dall'acqua del vicino fiume Montone. Altre due vittime a Ronta di Cesena dove è stato trovato morto un 70enne insieme alla moglie. Un altro corpo è stato trovato a Cesenatico in spiaggia e un'altra vittima dentro un'auto sommersa dall'acqua nel Ravennate La protezione civile: "I soccorritori possono essere a rischio". Il Comune di Bologna fa sapere che la viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana: "Invitiamo la popolazione a effettuare solo spostamenti realmente urgenti". Circa 5mila gli evacuati. Diverse scuole chiuse; circolazione dei treni interrotta. Notte di paura nel Ravennate: a Faenza persone sui tetti e soccorsi in elicottero.

A seguito dell'emergenza alluvionale in Emilia Romagna, dal Comando di Genova sono partiti nove Vigili del Fuoco.

Cinque, costituiscono una squadra autonoma e si recheranno a Ravenna. Gli altri contribuiscono al completamento delle squadre dei Comandi di Savona e La Spezia. Si tratta di personale formato alle emergenza collegate al rischio acquatico.

"Seguiamo con grande attenzione e preoccupazione l'evolversi della situazione in Emilia Romagna. La nostra colonna mobile regionale della Protezione civile è rientrata venerdì scorso e, riorganizzata, è di nuovo pronta a partire, in caso di necessità". Lo hanno dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone esprimendo solidarietà all'Emilia Romagna colpita dall'alluvione. "Siamo in costante contatto con il presidente Bonaccini e la sua struttura della Protezione civile. Esprimiamo solidarietà agli amici emiliani e vicinanza in particolare alle famiglie delle vittime e a tutte le persone che sono state costrette ad allontanarsi dalle proprie case".