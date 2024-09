Maltempo, assessore Giampedrone: "L'allerta continua ma il peggio è passato"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L’assessore regionale Giacomo Giampedrone ha confermato che l’allerta per il maltempo, pur essendo ancora in corso, finora non ha creato situazioni di grave emergenza. "L’allerta di oggi ci accompagnerà ancora per qualche ora, è importante non abbassare la guardia", ha dichiarato l’assessore, sottolineando che, nonostante le piogge abbondanti, non si sono verificati eventi gravi che richiedessero interventi da parte della protezione civile.

Un fattore decisivo è stato il comportamento della perturbazione notturna, che ha scaricato la maggior parte delle precipitazioni in mare, evitando la costa. Inoltre, l’allerta arancione è stata prolungata fino alle 22 di stasera per il centro e il levante della regione, poi ne seguirà un’allerta gialla. Stavolta, la perturbazione ha seguito un andamento più lento del previsto, e i modelli meteorologici indicano la possibilità di nuovi fenomeni intensi in particolare nel levante ligure, con un picco di criticità previsto tra le 18 e le 20. "Dopo questa ondata di maltempo – ha aggiunto Gianpedrone – ci aspetta un inizio settimana più stabile, siamo abituati a non spingerci troppo in là con le previsioni, ma valutare volta per volta. Probabilmente, dopo mercoledì potrebbe esserci un nuovo peggioramento".

Albenga e le aziende agricole colpite

Uno dei punti critici resta la zona di Albenga, dove le aziende agricole sono state duramente colpite durante la precedente allerta. “È stato fatto tutto il possibile per dichiarare lo stato di calamità agricola”, ha spiegato l’assessore, riferendosi alle misure già intraprese dal vicepresidente Alessandro Piana. “Speriamo che il governo riconosca presto lo stato di emergenza e fornisca le risorse necessarie per risarcire i danni ingenti causati dal maltempo”. Nonostante la gravità della situazione economica per molte aziende, Giampedrone ha concluso con una nota positiva: "L'importante è che fisicamente nessuno si sia fatto male".





La Protezione Civile resta in stato di allerta, pronta ad affrontare eventuali nuovi sviluppi nelle prossime ore.