Maersk apre una nuova struttura di deposito frigorifero in India

Maersk (Maersk), la società globale di logistica integrata, ha inaugurato il suo prossimo impianto di cella frigorifera a Mehsana, Gujarat, nella parte occidentale dell’India. Costruita esclusivamente per HyFun Foods, la nuovissima struttura offrirà soluzioni di conservazione a temperatura controllata per prodotti alimentari surgelati deperibili.

“Gli alimenti surgelati necessitano di soluzioni logistiche di catena del freddo ininterrotte e di alta qualità per preservarne l’integrità. La nostra nuova struttura all’avanguardia a Mehsana sarà dotata dei più elevati standard di conformità della temperatura, con un sistema di scaffalature personalizzato per soddisfare le precise esigenze del cliente e una tecnologia moderna per garantire la massima precisione operativa”, ha dichiarato Vikash Agarwal, Amministratore delegato, Maersk Asia meridionale.

Il nuovo impianto di cella frigorifera di Maersk sarà costruito vicino allo stabilimento di produzione del cliente e fungerà da struttura di cella frigorifera madre. L’impianto da 14.700 posti pallet sarà costruito presso il Fanidhar Mega Food Park e sarà uno dei magazzini frigoriferi a capannone singolo più grandi dell’India. La struttura di grandi dimensioni aiuterà il cliente a immagazzinare tutto il carico in un’unica struttura invece che in più strutture più piccole prima della spedizione.

L’attuale soluzione integrata di catena del freddo di Maersk fornita al cliente continuerà a garantire che al cliente venga fornita una soluzione logistica ininterrotta della catena del freddo mentre il carico si sposta dall’impianto di produzione. Ciò include il trasporto terrestre al porto su strada e su rotaia, il coordinamento al porto, gli sdoganamenti e il trasporto marittimo per tutti i carichi di esportazione, rendendo questo investimento un passo verso una soluzione logistica realmente integrata ed end-to-end.

Maersk fornisce inoltre al cliente la soluzione Captain Peter, un sistema di gestione remota dei container, che fornisce piena visibilità al cliente durante il trasporto nella catena del freddo. Monitora la temperatura e altri elementi critici necessari per garantire l’integrità della logistica della catena del freddo a portata di mano per il cliente.

“La sicurezza e la qualità alimentare sono la nostra massima priorità per la massima soddisfazione del cliente. Per riuscire a raggiungere questi obiettivi, stavamo cercando di riprogettare il nostro modello di catena di fornitura in modo che una catena del freddo ininterrotta diventi la spina dorsale del modo in cui spostiamo i nostri alimenti trasformati. La soluzione a finestra singola di Maersk per l’intera logistica della catena del freddo, rafforzata dal nuovissimo impianto di cella frigorifera, semplifica per noi le catene di fornitura”, ha aggiunto Kamlesh Karamchandani

Direttore – Vendite e marketing, HyFun Foods.

Il nuovo magazzino frigorifero costruito da Maersk si rivolgerà esclusivamente a HyFun Foods. La struttura vanterà un’eccellenza operativa e sostenibile utilizzando la refrigerazione con ammoniaca, un gas naturale con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a zero. La struttura utilizzerà inoltre compressori ad alta efficienza che funzionano con un consumo energetico inferiore. Presso la cella frigorifera verranno utilizzati pannelli PIR che sono costruiti per resistere al fuoco e hanno una conduttività termica inferiore.

La struttura sarà dotata di moderni sistemi di gestione del magazzino che garantiranno la gestione più efficiente delle scorte. Fornisce inoltre visibilità in tempo reale al cliente sugli sviluppi dell’inventario per consentire al cliente di prendere decisioni informate sulla gestione dell’inventario. La struttura aderirà ai più elevati standard di sicurezza, tra cui un’area di sosta a misura d’uomo e un robusto sistema di rilevamento e lotta antincendio.

Maersk investirà nell’energia solare per alimentare la struttura nel tentativo di garantire che le soluzioni logistiche offerte siano in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’azienda per NetZero entro il 2040. I requisiti di Green Building come la raccolta della pioggia, STP e scarico zero sono anche una parte del piano di costruzione e di esercizio.

La struttura sarà costruita con parametri di progettazione e ingegneria di livello mondiale rispettando tutti i requisiti di conformità e qualità.