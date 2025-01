Lupi avvistati a Genova, si muovono le istituzioni. Pilloni: "Agire prima di un fatto eclatante"

Il lupi iniziano a diventare un problema anche in città, la loro presenza infatti non è più confinata alle aree boschive dell’entroterra: negli ultimi giorni segnalazioni sono arrivate dai quartieri genovesi di Pegli, Pra’ e dalla pineta di Arenzano, dove le telecamere hanno registrato il passaggio di un esemplare. Cresce la preoccupazione per sicurezza e predazioni, mentre la Regione Liguria avvia i monitoraggi.

Visti in città – Nei primi giorni di gennaio alcuni genovesi hanno denunciato la presenza di lupi in località San Carlo, Acquasanta e persino nella centrale via Vespucci. Fenomeni simili si sono verificati nella pineta di Arenzano, dove la gestione dell’area ha comunicato di aver “allertato la Vigilanza Faunistica della Regione Liguria per monitorare presenza e spostamenti dell’animale”.

Il consigliere - Il tema è stato portato all'attenzione del consiglio comunale di Genova da Walter Pilloni: "Per esperienza posso dire che prima ci sono i segnali, poi avvengono i fatti eclatanti, dunque dobbiamo intervenire prima. Non credo che la soluzione sia quella di costituire della squadre di cacciatori per abbatterli ma sicuramente qualcosa va fatto con urgenza".

Agricoltori preoccupati – La Confederazione Italiana Agricoltori Liguria sottolinea il rischio per gli allevamenti. L’aumento delle predazioni è già evidente, con un progressivo spostamento dei predatori verso le aree periurbane. Una situazione che richiama lo scenario già visto con i cinghiali, ma con una pericolosità maggiore.

Ne parla la politica – Il tema è approdato in Consiglio comunale grazie all’intervento del consigliere Valter Pilloni, che ha portato la questione all’attenzione dell’assessore Paola Bordilli. “I residenti sono preoccupati e chiedono azioni concrete per contenere il fenomeno prima che diventi una questione di sicurezza”, ha dichiarato Pilloni.

La regione - L’assessore Bordilli ha confermato di aver inoltrato la richiesta ai colleghi regionali competenti, dichiarando: “Ci siamo già attivati per chiedere alla Regione Liguria quali azioni saranno messe in campo per affrontare il problema”. Intanto, la Vigilanza Faunistica regionale è impegnata a monitorare i movimenti dei lupi nei territori interessati.

