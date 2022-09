Luca Stucchi nuovo direttore generale Asl1: "potenziare l'attrattività per portare più medici"

"Sono soddisfatto di questa nomina - dice il neo direttore generale Luca Stucchi - Un direttore generale ha come primo obiettivo sostenere i propri professionisti: in questo senso il tema delle risorse umane è complesso e drammatico, per via della carenza di personale e soprattutto di medici. Proveremo tutte le soluzioni possibili, soprattutto quelle di integrazione con la Asl2 e con il mondo di Genova. Le sfide più strategiche sono quelle dell'ospedale unuco di Taggia, su cui bisogna lavorare subito, e la partenza con il gruppo privato su Bordighera"." Dobbiamo essere efficaci ed efficienti nel percorso diagnostico dei nostri pazienti - aggiunge Stucchi - si trovano tanti più medici quanto si è attrattivi. Dobbiamo esserlo di più".

Per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presente alla presentazione del nuovo direttore generale, le priorità sono 4. Primo: realizzazione nei prossimi mesi dell'affidamento a privati in convenzione della gestione dell"ospedale di Bordighera, con firma contratto e riapertura del prontosoccorso. Secondo: ripresa dell'attività a pieno regime dell'Asl1 dopo il Covid-19. Terzo: Potenziamento dei dipartimenti interaziendali regionali nell'area ottimale costituita Asl1, Asl2 e area genovese (collaborare soprattutto per la carenza di personale). Quarto: realizzazione dell'ospedale unico di Taggia per superare la dicotomia tra gli ospedali di Sarnemo e Imperia, che sia hub per tutta la provincia. Attualmente siamo nella fase degli espropri dell'area.