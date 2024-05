Logistica, Lo Bosco (RFI): "30% merci oggi su strada dirottate entro il 2030 su ferro e mare"

"I corridoi specializzati per le merci sono realizzati esclusivamente per le merci, a differenza di altri corridoi, con uno scenario molto più ravvicinato: nel 2030 l'obiettivo per la decarbonizzazione è spostare il 30% del traffico merci su strada per percorsi che vanno oltre 100 km su ferrovie e vie del mare". Lo ha detto il presidente di Rfi Dario Lo Bosco oggi a Deportibus, il corso alla Spezia.

"C'è una rivoluzione infrastrutturale guidata da Salvini e Rixi con un tempo nuovo per la nazione, ma abbiamo necessità di far capire quanto di bello stiamo realizzando per il Paese - ha detto Lo Bosco -. Abbiamo creato una academy con Bocconi, manager di Stato, ecc. Tutto questo perché ci vuole una cabina di regia perché porti etica pubblica in decisioni aziendali, ma anche porti al compimento nell'ammodernamento delle reti".