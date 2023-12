Loano: Rixi e gruppo regionale Lega solidali con consigliere Aghittino, minacciato dopo piano commercio

"Esprimo pieno sostegno a Demis Aghittino, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza nel Comune di Loano (Savona). Le minacce personali e i danni all'auto di sua proprietà dopo l'approvazione del nuovo piano del commercio sono inaccettabili". Lo scrive in una nota il deputato Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, segretario della Lega in Liguria.

"Un piano coraggioso che pone finalmente dei paletti seri a bazar e negozi etnici che sono la causa di degrado, ubriachezza e spaccio. Spesso la loro presenza alimenta il degrado urbano e danneggia le bellezze artistiche dei nostri borghi dove alcune vie sono state trasformate in suk. Anche loro hanno il dovere di rispettare le regole. Dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza di coloro che dedicano il loro impegno al servizio pubblico. La legalità per la Lega è un fattore imprescindibile, a tutela di tutti quei commercianti che - giorno dopo giorno - lavorano nel rispetto delle regole" ha aggiunto.

Aghittino aveva segnalato nei giorni scorsi in consiglio comunale le minacce e i vandalismi alla vettura affermando di avere presentato anche una denuncia ai carabinieri.

Vicinanza ad Aghittino viene espressa anche dal gruppo consiliare regionale della Lega: "Massima solidarietà a Demis Aghittino, vittima di insulti, minacce e danneggiamenti alla sua auto, da parte di tre stranieri, solo perché ha avuto il coraggio di fare bene il proprio lavoro proponendo e approvando un piano del commercio che guarda all’ordine, alla salute pubblica e al decoro urbano, ma che evidentemente, prevedendo anche lo stop a nuove aperture o cessioni di bazar in centro ed eliminando i distributori automatici di bevande alcoliche dal centro storico ha dato fastidio a qualcuno. Minacce e violenza sono inaccettabili, ancor più gravi se rivolte a chi riveste un ruolo nelle istituzioni e opera per la sicurezza e la salute dei cittadini. Per questo presenteremo un ordine del giorno in Regione dove, oltre a esprimere solidarietà da parte di tutta l’Assemblea Legislativa Ligure, chiederemo alla Giunta Regionale di incentivare, valorizzare e sostenere i comuni che vorranno adottare piani del commercio per ridare decoro ai loro centri storici. Forza Demis, ti siamo vicini e siamo certi che non ti farai intimorire dalle minacce, ma che proseguirai nel portare avanti la tua azione politica e amministrativa pensando al bene del tuo territorio come hai fatto finora”.