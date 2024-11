Livorno, contributi fino a 300mila euro per mezzi green nei porti

È stato pubblicato il bando dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per incentivare la decarbonizzazione delle attività logistiche. Fino a 300.000 euro per impresa a fondo perduto, destinati all'acquisto o alla conversione di mezzi operativi a trazione elettrica o a idrogeno, come gru, carrelli elevatori e navette per il trasporto collettivo. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 17 gennaio 2025.

Obiettivo decarbonizzazione – Il bando, finanziato con i fondi del Next Generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a promuovere soluzioni innovative e sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle operazioni portuali. Sono ammissibili al contributo operatori privati, concessionari terminalisti e soggetti autorizzati nei porti del sistema.

Tipologia di mezzi ammessi – Tra i mezzi finanziabili figurano gru mobili gommate, carrelli elevatori, locomotori o locotrattori, navette per il trasporto collettivo in area portuale, autovetture di servizio e veicoli per la raccolta dei rifiuti. La sovvenzione coprirà anche interventi di conversione a trazione elettrica o a idrogeno.

Selezione e criteri – Tre i criteri principali per l’assegnazione dei fondi:

Durata del titolo concessorio o autorizzativo , con punteggi più alti per concessioni più lunghe.

, con punteggi più alti per concessioni più lunghe. Cofinanziamento privato , che aumenta la probabilità di successo della domanda.

, che aumenta la probabilità di successo della domanda. Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, valutata in base alla capacità dell’investimento di ridurre le emissioni portuali.

Gli investimenti approvati dovranno essere completati entro il 31 marzo 2026.

Pianificazione energetica – “L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di trasformazione ambientale dei porti che l’Autorità ha intrapreso con la pubblicazione del Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale (DEASP)”, ha dichiarato Luciano Guerrieri, presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale. “I fondi del Next Generation EU ci permettono di investire risorse significative per affrontare l’inquinamento causato dai porti”, ha aggiunto.

Info day il 4 dicembre – Per chiarire le modalità di partecipazione, l’Autorità ha organizzato un info day il 4 dicembre presso la Sala Maestrale del terminal crociere di Livorno. Gli interessati potranno partecipare anche da remoto tramite il link indicato nell’avviso pubblico.