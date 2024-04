Liguria: Vinitaly di Verona, successo per le 80 etichette del territorio in mostra nello stand a forma di piazza

Successo per 'Piazza Liguria' e per le 80 etichette del territorio, protagoniste alla 56esima edizione di Vinitaly, che ha raggiunto complessivamente quasi 100mila visitatori. Per la Regione Liguria sono stati due i premi più prestigiosi assegnati ad aziende del territorio e 17mila gli assaggi all'interno dello stand (nella foto, la premiazione del Terre Bianche di Dolceacqua di Filippo Rondelli).

"L'immagine di una Liguria 'eroica' per la sua storia agroalimentare ha conquistato Vinitaly anche quest'anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Tantissime le eccellenze del territorio, tra cui denominazioni Dop e Igt sotto i riflettori, che hanno saputo raccontare la tradizione di una regione estremamente varia per sapori e colori, ma comunque unita. A dimostrare questa sinergia è stato proprio lo stand istituzionale, che ha raccolto tutte queste esperienze in un percorso enogastronomico ed enoturistico di portata internazionale".

"Bilancio positivo - aggiunge il vice presidente e assessore all'Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana alla chiusura della manifestazione - con il nostro stand istituzionale ancor più attrattivo rispetto all'anno precedente per la rete attivata con le aziende rappresentative del territorio in una 'Piazza Liguria' per la prima volta riunita, rendendo più facile la fruizione da parte dei visitatori. Molto apprezzato anche lo storytelling sia con i video di Cristiano Palozzi, sia con le masterclass".

Una chiusura da record per Vinitaly, che ha registrato 97mila presenze e un incremento degli operatori esteri, di cui 1.200 top buyer (+20% rispetto al 2023). "I dati e il riscontro positivo delle nostre aziende, di Enoteca regionale della Liguria e dei Consorzi - continua l'assessore all'Agricoltura Piana - dimostrano quanto sia fondamentale la promozione internazionale del vino ligure".

"Apprezzate tutte le denominazioni e in particolare i vitigni più blasonati - dice Marco Rezzano, presidente di Enoteca Regionale - con il maggiore afflusso di appassionati domenica 14 aprile, mentre gli operatori e importatori hanno raggiunto numeri importanti a partire da lunedì 15 con grande soddisfazione dei produttori. Un dato su tutti: si stima che nella 'Piazza Liguria' in questi giorni si siano raggiunti i 17mila assaggi".