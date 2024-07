Liguria, viabilità: riaperto il tratto tra Genova est e Genova Nervi in direzione Sestri Levante

Poco prima delle 7, sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi in direzione Sestri Levante, temporaneamente chiuso a causa di un pullman andato in fiamme all'altezza del km 7, all'interno della galleria Monte Quezzi.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 1° Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell'evento, si segnalano 2 km di coda in direzione Genova e 1 km in direzione Sestri Levante. Il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni grazie alla predisposizione di uno scambio di carreggiata. In corso le attività di ispezione e manutenzione necessarie all'interno della galleria Monte Quezzi, rimasta danneggiata a seguito dell'incendio.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La programmazione e gli aggiornamenti sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l'Italia - Liguria”. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.