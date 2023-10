Liguria, via alla vaccinazione anti-influenza. L'assessore Gratarola: "La malattia non va sottovalutata"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' partita oggi in Liguria la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale. Da lunedì 16 ottobre la possibilità per tutti i cittadini di vaccinarsi presso gli ambulatori di medicina generale e presso i pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna, oppure presso gli ambulatori di Igiene e Sanità pubblica delle Asl e in farmacia.

La vaccinazione è prevista e gratuita per i soggetti che si trovino in almeno una delle condizioni di rischio individuate dalla Circolare Ministeriale, n.12781 del 21/04/2023.

Oltre alle figure professionali individuate dalla circolare ministeriale, le categorie per cui la vaccinazione è fortemente raccomandata e a cui pertanto viene offerta gratuitamente sono:

Soggetti di età > 60 anni

Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);

malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;

diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);

insufficienza renale/surrenale cronica;

malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

tumori e in corso di trattamento chemioterapico;

malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;

malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;

patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);

epatopatie croniche.

Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti

Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)

Donatori di sangue

Bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni

L'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola: "Rimane lo strumento per ridurre la possibilità che la sindrome influenzale possa causare complicazioni nei soggetti fragili, anziani, donne incinte, bambini o operatori sanitari. L'invito per tutti è quello di aderire alla campagna vaccinale. Va sfatato il concetto per cui si tratti sempre di una "banale" influenza: puo' esserlo per soggetti immunocompetenti, ma non lo è per i soggetti fragili. Infatti in Italia ogni anno muoiono circa 8mila persone a causa dell'influenza"