Liguria, uscita la serie Netflix presentata al Portofino Days dal produttore Alessandro Passadore

In questi giorni è in onda, in esclusiva su Netflix, “Crooks”, la serie tv presentata al Portofino Days dal produttore Alessandro Passadore, patron di Viola Films,che si è occupata della produzione esecutiva per conto della produzione tedesca W&B Television, la casa di produzione della famosa serie tv di Netflix “Dark”.

Si tratta di un dramma poliziesco tedesco, che unisce grinta e adrenalina al centro di un racconto di ladri on the road.

Otto gli episodi, girati anche in Liguria, con il supporto della Genova Liguria Film Commission.

"La Liguria è un portafortuna per le produzioni audiovisive - commenta il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti- e la serie tv Netflix 'Crooks' lo dimostra. Il successo dei Portofino Days ha infatti premiato l'esordio di questa produzione, presentata in occasione della kermesse ligure, e ora in onda sulla piattaforma streaming. Tra le location, anche numerosi scorci della Liguria: da Genova a Spotorno, Noli, Finale Ligure, ma anche Borgio Verezzi e Sestri Levante. Una cartolina sugli schermi di milioni di utenti, che conferma la Liguria sempre più protagonista per film, spot e fiction".

"La Liguria si conferma location ambita dalle più importanti produzioni della scena internazionale - sottolinea l'Assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - Da pochi giorni, infatti, è in onda su Netflix una nuova serie TV tedesca che ha scelto la nostra regione per raccontare alcune delle scene su cui si sviluppa l'intricato poliziesco. Un'ulteriore occasione, intercettata grazie ai bandi dell'audiovisivo e al lavoro della Genova Liguria Film Commission, che ha generato importanti ricadute economiche e occupazionali sul territorio".



Le location utilizzate: Finale Ligure, Spotorno (camera car in autostrada), Noli (scene in spiaggia notturne), Borgio Verezzi (camera car aurelia); Genova: Begato (a simulare la banlieudi Marsiglia), Via Lomellini,, hotel Bellevue (centro storico), Ponte Doria (porto), Aeroporto, Marina di Sestri, Porto Petroli Multedo, Porto Antico; inoltre le riprese sotterranee nel Rio Carbonara. A Levante: Sestri Levante, con Hotel dei Castelli e Villa Domus.

Siamo lieti di aver presentato una serie così importante in occasione del Portofino Days, che vede, ancora una volta, la Liguria protagonisti da Levante a Ponente. La lavorazione è durata circa 10 mesi, con 25 giorni di sopralluoghi coordinati dalla GLFC, 5 settimane di preparazione, 7 settimane di riprese. La Troupe era composta da 130 persone, di cui 35 liguri.

All’incirca si calcolano 5000 giornate di lavoro e notti d’albergo tra settembre e novembre 2022.

Dice Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission.

Il progetto è sceneggiato da Benjamin Hessler, Marvin Kren e Georg Lippert, mentre Cüneyt Kaya e Marvin Kren dirigono gli episodi.

La prima stagione racconta la storia di Charly, un uomo che vive serenamente con la sua famiglia a Berlino finché il suo passato non torna a perseguitarlo. Vecchi contatti minacciano la sua famiglia costringendolo a organizzare un furto di una moneta di grande valore. Joseph, un autista del clan di Vienna, è incaricato di portare il bottino in Austria, ma il piano fallisce e si scatena una sparatoria che porta alla morte di qualcuno. Charly e Joseph si trovano così coinvolti insieme in una fuga rocambolesca per proteggere la famiglia di Charly. Per sopravvivere e proteggere ciò che amano, devono affrontare i clan di Berlino, Vienna e Marsiglia, contando solo l’uno sull’altro. Inizia così un’avventura emozionante che li porterà attraverso i confini di tre nazioni.

Attori e personaggi

Frederick Lau interpreta il ruolo di Charly, mentre Christopher F. Krutzler interpreta il ruolo del co-protagonista Joseph. Con loro anche Klara Mucci interpreta poi il ruolo di Alina Lonescu.

I restanti membri del cast includono:

Nicolas Wanczycki (Lupin) nel ruolo di Serge, Jonathan Tittel (Höllgrund) nel ruolo di Jonas, Karl Welunschek(Freud), Kida Khodr Ramadan (Blind), Svenja Jung (The