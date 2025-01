Liguria: turismo, Regione presente con nove operatori alla Fiera di Madrid

La Liguria fa il bis alla 45ª edizione di FITUR, la fiera internazionale del turismo di Madrid. Con nove operatori regionali, il doppio rispetto al 2024, la Regione punta su internazionalizzazione e sostenibilità per attrarre nuovi flussi turistici. La partecipazione alla fiera è un passo importante anche in vista dell'anno in corso, che vede la Liguria come Regione Europea dello Sport 2025.

Raddoppio di presenza - L’edizione 2025 della Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, in corso dal 22 al 26 gennaio, accoglie quest’anno la Liguria con una partecipazione rafforzata. Gli operatori regionali, infatti, sono passati da cinque a nove, confermando l’intenzione della Regione di crescere sui mercati internazionali. Il doppio degli espositori è una chiara risposta al trend positivo dei flussi turistici, in particolare da Spagna, Paesi Bassi e Norvegia, e al crescente interesse per le offerte turistiche sostenibili e diversificate.

Sport e sostenibilità - La Liguria si presenta anche come Regione Europea dello Sport 2025, un’opportunità per promuovere il territorio e le sue strutture sportive a livello internazionale. Il concept dello stand istituzionale riflette questa visione: spazio a mare, borghi e parchi, per un’offerta turistica che abbraccia l’autenticità e la sostenibilità, trend sempre più apprezzati dai viaggiatori globali.

Crescita delle presenze - “L’esperienza positiva dello scorso anno ci ha spinto a fare un passo ulteriore – afferma Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo –. Il mercato spagnolo in particolare mostra margini di crescita, e la nostra partecipazione alla fiera è la prova concreta dell’impegno costante della Regione”. I dati confermano l’ottima tendenza: da gennaio a novembre 2024, le presenze di turisti spagnoli in Liguria sono cresciute del 2,9%. Una performance che incoraggia l'ampliamento delle politiche turistiche, tra cui quelle dedicate al turismo accessibile, con un bando che destina quasi 1,9 milioni di euro per rendere i luoghi di interesse più fruibili a tutti.

Opportunità internazionali - FITUR, con oltre 9.500 aziende e 153.000 professionisti da 156 paesi, rappresenta una vetrina mondiale per il turismo. La partecipazione ligure si inserisce in una strategia più ampia di internazionalizzazione, che mira a consolidare la posizione della Regione sui mercati globali, con un occhio di riguardo verso l'America Latina. L’edizione di quest’anno vede il Brasile come Paese Partner, un’occasione per rafforzare i legami con il mercato latinoamericano, in continua espansione.

Collaborazioni e operatori - Alla FITUR sono presenti anche importanti realtà locali come il Consorzio Imprese Confartigianato, il Consorzio Portofino Coast, e il Comune di Sanremo, insieme a diverse agenzie di incoming e associazioni culturali. Questo ampio ventaglio di operatori sottolinea l'importanza di una rete che unisce pubblico e privato per promuovere le bellezze liguri a livello globale.

