Liguria, turismo: Regione partecipa alle fiere internazionali di Utrecht e Lillestrøm

La promozione turistica della Regione Liguria riparte nel nuovo anno con la partecipazione a due importanti fiere del turismo in Nord Europa: Vakantiebeurs 2025 ad Utrecht, nei Paesi Bassi, e TravelXpo 2025 a Lillestrøm, in Norvegia. Questi eventi sono stati scelti per rafforzare la presenza della Liguria sui mercati esteri e puntare su temi chiave come sostenibilità, autenticità e turismo esperienziale.

Vakantiebeurs – Alla fiera di Utrecht, la Liguria ha l'opportunità di consolidare il legame con il mercato olandese, che mostra un forte interesse verso la regione. Secondo i dati dell'Osservatorio Turistico Regionale, i turisti olandesi sono un segmento strategico con ampie potenzialità di crescita. All'interno dello stand istituzionale della Liguria, i co-espositori hanno avuto la possibilità di partecipare a più di 50 incontri B2B con buyer internazionali. Durante l'evento, sono stati presentati i punti di forza del territorio, dai borghi alle aree verdi, passando per la costa ligure.





TravelXpo – Debutto in Norvegia – Per la prima volta, la Liguria è presente a TravelXpo in Norvegia, uno degli appuntamenti più rilevanti del turismo nordico. Questa fiera B2C, aperta al pubblico, ha visto la Liguria puntare sull'outdoor, un'area che ben si adatta alla regione, capace di offrire esperienze all'aria aperta tutto l'anno. Il mercato norvegese è in forte crescita, con un incremento del 5% negli arrivi e dell'8% nei pernottamenti, rendendo il paese un bacino molto promettente per il turismo ligure.





Regione Europea dello Sport 2025 – La partecipazione a queste fiere segna anche l'inizio dell'anno in cui la Liguria è stata nominata Regione Europea dello Sport 2025. Un riconoscimento che offre una grande visibilità alla regione e che viene sfruttato per promuovere il turismo sportivo. I visitatori delle fiere hanno potuto scoprire, tramite un QR code, gli itinerari sportivi e i paesaggi unici della Liguria, con particolare riferimento alle iniziative legate al titolo di Regione Europea dello Sport.





I commenti degli assessori regionali – L'assessore al Turismo Luca Lombardi ha sottolineato come la partecipazione alle fiere di Utrecht e Lillestrøm segni un importante passo nella promozione della Liguria all'estero. “Proseguiamo l'attività di promozione internazionale della Liguria”, ha dichiarato Lombardi, citando i dati positivi relativi agli arrivi di turisti stranieri nel 2024. L'assessore allo Sport Simona Ferro ha aggiunto: "La Liguria offre una vasta gamma di attività sportive all'aperto, l'ideale per chi cerca un'esperienza attiva a contatto con la natura".

Numeri e impatti delle fiere – Vakantiebeurs e TravelXpo sono due eventi di grande prestigio, con numeri che testimoniano l'importanza di queste manifestazioni. L'edizione di Utrecht ha accolto oltre 71mila visitatori e più di mille espositori, mentre a Lillestrøm sono stati registrati 30mila visitatori e 450 espositori internazionali. Questi numeri dimostrano l'importanza di tali fiere per il futuro del turismo ligure.

Sinergia e collaborazione – Alla fiera di Utrecht, i co-espositori presenti nello stand della Liguria includevano il Comune di Sanremo, il Comune di Diano Marina e l'Associazione Culturale Liguria Together. A TravelXpo, la Liguria è stata accompagnata dall’Oasi Boutique Hotel, dal Comune di Genova e dal Consorzio Tourist Comm Service, a testimonianza della sinergia tra istituzioni e operatori turistici regionali.





