Liguria: turismo in crescita, a maggio +13,3% di presenze rispetto a un anno fa

Il turismo in Liguria cresce anche nel mese di maggio 2024: sul territorio regionale si sono registrate oltre 1 milione e 550mila presenze (in totale 1.554.734), +13,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando le presenze erano state poco più di 1 milione e 300mila. Lo si legge in una nota di Regione.

Secondo i dati trasmessi dall'Osservatorio turistico regionale, emerge che l'incremento è stato di 182mila e 690 unità. Una tendenza positiva, sostenuta in particolare dal turismo estero, con quasi 1 milione di stranieri a scegliere la Liguria (nella foto, uno scorcio dell'Aurelia a Capo Noli) per le proprie vacanze.

Significativi anche i dati aggregati del periodo tra gennaio e maggio 2024. Rispetto al 2023, e malgrado il maltempo che ha colpito la Liguria in gran parte dei ponti primaverili, i dati non evidenziano battute d'arresto. Solo il turismo italiano è calato lievemente (-1,17%) a causa della propensione al 'last minute', che risente quindi delle condizioni meteo, mentre i flussi dall'estero si confermano in crescita (+4,61%).

"Il turismo ligure è in salute, così come lo sono i suoi settori economici di riferimento - commenta il presidente ad interim Alessandro Piana - Una crescita sostenuta anche dalle campagne di marketing territoriali della Regione Liguria rivolte sia al turismo interno, come 'Liguria 83, il più bel mare d'Italia' dedicata al primato delle Bandiere Blu, sia all'estero, valorizzando le eccellenze del territorio, dall'enogastronomia alla cultura. Grazie all'imminente riapertura della Via dell'Amore, la Liguria sarà sempre più protagonista dell'estate 2024, con le Cinque Terre a fare da testimonial di tutta la bellezza della nostra offerta".