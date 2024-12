Liguria, turismo: altri 3,7 milioni da Regione per stimolare occupazione nel settore

La Regione Liguria ha stanziato quasi 3,7 milioni di euro per finanziare le domande giacenti a Filse relative ai bonus assunzionali del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo, in seguito a un decreto emanato dal direttore generale istruzione, formazione e lavoro della Regione. Questo finanziamento porta la dotazione complessiva dell'edizione 2024 del Patto a quasi 8,7 milioni di euro.

"Stiamo lavorando per riconfermare la misura - ha detto l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola - Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo riusciamo a stanziare ulteriori fondi a favore delle imprese e di chi lavora nel settore turistico per soddisfare le tantissime richieste ricevute. 8,7 milioni sono una cifra davvero significativa che testimonia sia l'impegno massimo della Regione per incentivare occupazione e lavoro, sia il successo che questo bando condiviso con le parti sociali ha riscosso anche quest'anno. Stiamo portando avanti una programmazione strategica del fondo, attenta alle reali esigenze dei cittadini. Sono otre 37mila quelli già coinvolti dalle nostre iniziative nel campo della formazione, del lavoro, dello sport e del sociale".

"Già a giugno, al quinto giorno di apertura della procedura a sportello, le richieste pervenute avevano generato un significativo overbooking che ha reso necessario disporre la chiusura dello sportello stesso", ha dichiarato l'assessore al Turismo Luca Lombardi, evidenziando come il Patto per il Lavoro stia riscuotendo sempre maggiore successo. "Ciò a dimostrazione del fatto che, dopo sette anni, il Patto riscuote sempre più un enorme successo: infatti, è uno strumento reale e pratico che favorisce la destagionalizzazione, consentendo la stipula di contratti di lavoro oltre la consueta stagione estiva", ha aggiunto.

Anche l’assessore al lavoro Simona Ferro ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando che la Regione Liguria ha rispettato le sue promesse, rispondendo positivamente a tutte le richieste, nonostante l'alto numero di domande pervenute. "Il Patto per il Lavoro nel Turismo funziona, le aziende del settore ci chiedono bonus assunzionali e noi vogliamo garantirli nel tempo", ha affermato Ferro, ribadendo l'importanza di investire su turismo e occupazione. "Turismo e occupazione rappresentano un binomio importantissimo in Italia e in Liguria su cui è necessario investire a livello istituzionale. L'abbiamo fatto e continueremo a farlo", ha concluso.

La settima edizione del Patto per il Lavoro nel settore del Turismo, firmata a fine 2023, è frutto di un accordo tra Regione Liguria, sindacati, organizzazioni confederali, di settore e categorie datoriali, per sostenere le imprese del comparto nel 2024. I bonus sono erogati per assunzioni a partire dal 1° gennaio, con contratti di durata non inferiore a otto mesi (eccezion fatta per gli stabilimenti balneari, che godono di un incentivo anche per contratti di sette mesi, data la stagionalità del settore).

Le novità dell'edizione 2024 includono l'innalzamento dei bonus per i contratti a tempo indeterminato, che passano da 6.000 a 8.000 euro, e l'incremento di 500 euro per i contratti a tempo determinato, arrivando così a 3.500 euro per contratti di otto mesi. I contratti dei balneari, invece, restano con una durata minima di sette mesi e un bonus di 2.500 euro. Inoltre, è stato introdotto un sistema di monitoraggio in tempo reale dell'andamento dell'intervento, che invia automaticamente informazioni sul numero e la tipologia dei contratti incentivati.

Per l'annualità 2024 sono stati inizialmente stanziati 5 milioni di euro, di cui 4 milioni destinati alle imprese dell'ospitalità e agli stabilimenti balneari, e 1 milione riservato alle imprese della ristorazione.