Liguria, superato le 600 persone per la cena tradizionale di Toti. Il governatore: "Così tante persone neppure negli anni più caldi della contesa"

“La cena che facciamo tradizionalmente giovedì per il comitato Toti é già un successo oltre alle nostre aspettative, supereremo le 600 persone siamo costretti a chiudere le partecipazioni oggi perché così tanti non ne avevamo mai avuti, neppure negli anni più caldi della contesa. Credo che sia un riconoscimento da parte del mondo delle imprese, categorie e professioni che la Liguria sta andando fortissima come mai, ha trovato un modello di sviluppo coerente con l’economia i numeri ce lo dicono. La partecipazione di così tanta gente indica una volontà di non voler tornare indietro questa regione ma vuole andare avanti su questa strada, non vuole riconsegnarsi a un partito democratico sempre più schleinizzato dici e della decrescita grillina e un po’ succinte del moralismo sanziano, non vuole tornare ai manifesti degli yacht con i ricchi che piangono”. Così il presidente della regione Liguria in Consiglio Regionale, parlando della tradizionale cena che ogni anno organizza per i fedelissimi.

L'appuntamento si svolgerà nuovamente nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino e l'invito è esteso a tutto il mondo imprenditoriale e non solo a sostegno del governatore. La cena si terrà giovedì sera dove si mangerà per 450 euro a testa. Nel breve termine non ci sono scadenze elettorali alle quali prepararsi, le regionali del 2025 sono ancora lontane, ma il centrodestra a traino Toti inizia a muoversi in vista di un eventuale terzo mandato, tema molto dibattuto in questo periodo nel mondo della politica.