Liguria, sindaco Torino Lo Russo: "Rinnovo ferrovie e autostrade priorità per lo sviluppo interregionale"

"Credo siano giunti i tempi per iniziare a parlare di nuove infrastrutture di trasporto ferroviario veloce con la Liguria: è incredibile che ci si metta meno tempo a prendere un aereo e ad andare in Portogallo che a raggiungere Savona. Non è più legittimo e dobbiamo occuparcene. La Torino-Savona è una tratta che deve entrare nell'agenda delle priorità del governo, certamente lo è per la Città di Torino". A dirlo, nella diretta radio del martedì, è stato il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo. "Ne ho parlato anche con il nuovo presidente dell'Unione industriali, Marco Gay - ricorda -, perché una delle cose che il comparto produttivo, e non solo quello produttivo, lamenta è proprio la difficoltà di connessione con la Liguria. Bisogna iniziare a parlare con grande determinazione a tutti i livelli dei collegamenti ferroviari, anche ad alta velocità, con Genova e, perché no, con Savona. Sarebbe per Torino una grandissima opportunità, per turismo, economia e sviluppo. Senza dimenticare - aggiunge - che vogliamo davvero dare strutturalità alle politiche di contrasto all'inquinamento e per la transizione ecologica. Dobbiamo quindi investire sulle ferrovie". Per il sindaco dunque "è opportuno iniziare a fare un ragionamento, anche insieme al sistema socio-economico, per chiedere al governo di occuparsi di questa tratta ferroviaria e potenziarla. È incredibile - conclude - che ci si mettano ore per raggiungere mete oggettivamente vicine"