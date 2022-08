Liguria, siccità: il sindaco Cervo firma ordinanza non potabilità acqua nelle abitazioni

di Redazione

A seguito della pressione insufficiente sulla condotta del Roja, è stato necessario il riempimento delle vasche di raccolta con acqua trasportata con le autobotti

Il sindaco di Cervo (Imperia) Lina Cha ha firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua

immessa nel civico acquedotto "per usi potabili, per l'incorporazione negli alimenti e come bevanda, se non previa bollitura, fino al ripristino delle condizioni di conformità".

Il provvedimento nasce a scopo cautelativo, "considerato che il perdurare della carenza del servizio idrico in cui si trova questo Comune dal mese di giugno 2022- si legge nel documento -a seguito della pressione insufficiente sulla condotta del Roja, necessaria per garantire l'attivazione della stazione di pompaggio per approvvigionare le vasche collinari, ha reso necessario, in via del tutto emergenziale, il riempimento delle vasche di raccolta con acqua trasportata a mezzo di autobotti dei Vigili del Fuoco".

Il problema è che le autobotti utilizzate per il trasporto, considerata anche la stagione estiva e le alte temperature registrate, potrebbero non garantire la potabilità dell'acqua immessa nelle vasche. Il sindaco ha deciso di emettere il provvedimento con l'obiettivo di garantire la salute

pubblica, visto anche il gran numero di presenze sul territorio per il mese di agosto.