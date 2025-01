Liguria: sciopero mezzi pubblici, treni e bus regolari

L’agitazione sindacale nel trasporto locale che coinvolge alcune sigle autonome non sta causando disagi ai trasporti in Liguria. Trenitalia, infatti, non è interessata dall’agitazione, che coinvolge esclusivamente gli addetti alla manutenzione di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Sciopero – Lo sciopero, indetto da alcune sigle sindacali autonome, ha colpito principalmente il personale della manutenzione della rete ferroviaria. Tuttavia, l'agitazione non ha avuto alcun impatto sulla circolazione dei treni, come confermato dalla stessa società di esercizio: “Non ci sono ripercussioni sulla circolazione ferroviaria".

Trasporti pubblici – Per quanto riguarda i trasporti pubblici urbani, a Genova e nelle altre principali città liguri, il servizio di bus, metropolitana e ascensori funziona regolarmente. Anche il traffico e la mobilità cittadina non hanno subito rallentamenti, garantendo il normale svolgimento della giornata lavorativa per i pendolari e i residenti.

Capoluoghi di provincia – Lo sciopero non ha interessato in maniera significativa gli altri capoluoghi di provincia della Liguria. In tutta la regione, i disagi per i cittadini e i viaggiatori sono stati pressoché nulli, con il trasporto pubblico che ha continuato a operare senza inconvenienti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.