Liguria, sanità: vicepresidente Piana in visita ai pronto soccorso di Imperia e Sanremo

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha visitato oggi i pronto soccorso degli ospedali di Imperia e Sanremo (nella foto, Piana al "Borea" con i consiglieri comunali Daniele Ventimiglia e Fortunato Battaglia), esprimendo un caloroso augurio di buon anno a tutto il personale sanitario. L’occasione è stata anche un momento per ringraziare medici, infermieri e operatori per l'impegno e la dedizione dimostrati quotidianamente, con un'attenzione particolare durante le festività, quando molti sacrificano il tempo con le proprie famiglie per garantire assistenza e cure ai cittadini.

“Il lavoro del personale sanitario è fondamentale in ogni momento dell’anno, ma è ancora più prezioso durante le festività”, ha dichiarato Piana, sottolineando l’importanza di chi lavora nei reparti di emergenza e nei vari settori ospedalieri. “Un grazie speciale va anche alle direzioni sanitarie e amministrative degli ospedali, per il loro lavoro di coordinamento e gestione, che è essenziale per mantenere l’efficienza dei servizi e la qualità delle cure”, ha aggiunto.

Durante la sua visita, il vicepresidente ha avuto l'opportunità di visitare diversi reparti, tra cui quello di Urologia all’ospedale di Imperia, riconosciuto come un’eccellenza, e il punto nascite dell'ospedale Borea di Sanremo, recentemente rinnovato e dotato di attrezzature all'avanguardia. "Queste strutture sono un esempio di come Regione Liguria continui a investire nella sanità per garantire servizi di alta qualità alla comunità", ha affermato.

Piana ha inoltre ribadito l’impegno della Regione nel sostenere il lavoro del personale sanitario e le loro necessità, riconoscendo il loro ruolo centrale per il benessere della comunità ligure. “Continueremo a sostenere con forza il loro lavoro, affinché possano continuare a rappresentare un pilastro essenziale della nostra sanità regionale”, ha concluso.

