Liguria, sanità, Toti: "Pronto piano per ridurre liste di attesa in chirurgia"

"Nei prossimi giorni partirà il piano per ridurre le liste di attesa per gli interventi chirurgici, intanto siamo soddisfatti per la gara della diagnostica che ha iniziato a ridurre le liste di attesa in modo significativo". Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti nel punto stampa sulla sanità.

"Sfoglio i dati quasi tutti i giorni e vedo i miglioramenti - ha aggiunto Toti - Un eco addome in Asl1 è passato da 95 giorni a 5 giorni, una Tac addome è passata in Asl2 da 103 a 6 giorni, una risonanza magnetica in Asl4 da 171 a 4 giorni. E' l'impatto che i 7 milioni hanno avuto sul sistema e confermo che si tratta di una gara prorogabile. Una volta esaurito il budget potrà essere nuovamente sovvenzionata e le funzioni resteranno in vigore anche nei prossimi giorni". "Intanto dovrebbe aumentare anche l'offerta pubblica grazie alla cabina di regia".

La nuova manifestazione di interesse per l'acquisto dal privato accreditato di prestazioni di cardiochirurgia e cardiologia interventistica vale 3,8 milioni di euro. "Sono molto soddisfatto - ha detto Toti -. Quelli che stiamo mettendo in campo sono tutti tasselli di un disegno che sta rivoluzionando la nostra sanità, se pensiamo che l'ospedale di Bordighera è già partito con la gestione privata convenzionata con il sistema sanitario pubblico e che a breve ripartirà il cantiere del nuovo Felettino alla Spezia. La carne al fuoco è moltissima e, al netto di una certa retorica politica e di alcuni elementi di propaganda legata al momento elettorale, la nostra sanità si conferma un elemento vitale. Nonostante stiamo ancora scontando gli effetti residui della pandemia che ha bloccato il mondo, il lavoro fatto in un paio di anni è davvero straordinario".

Toti ha anche annunciato che per l'Ospedale di Albenga "oggi in giunta abbiamo preso atto della presentazione di un piano dei privati per il progetto di gestione in convenzione con il sistema sanitario regionale, totalmente gratuito per i cittadini, con le stesse regole in vigore al San Martino o a Villa Scassi che consentirà una crescita di produzione in modo importante".

Si tratta "di una associazione di imprese tra cui clinica Montallegro e gruppo Croce". "Stiamo parlando di un investimento di 55 milioni dei privati per 18 anni di attività, con lavori su impiantistica e arredo, informatizzazione che porterà a un aumento a 112 posti letto, con una forte vocazione alla elezione e allo smaltimento delle liste di attesa e al recupero delle fughe sanitarie con chirurgia generale, diagnostica, dialisi e ambulatori".