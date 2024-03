Liguria, sanità, Toti a Natale (Pd): "Mente sapendo di mentire"

Non si fa attendere la replica di Giovanni Toti, affidata a un comunicato della lista del presidente, alle accuse di Davide Natale segretario Pd sulla gestione della sanità ligure: "Natale mente sapendo di mentire. O forse no. Non è chiaro - recita la nota - se si tratti di menzogna patologica o semplice ignoranza, ma in ogni caso resta disdicevole per un amministratore tra i peggiori che la Liguria abbia mai avuto (l’incapacità delle giunte Pd di Spezia tocca vertici quasi ineguagliabili) e pagato 10 mila euro al mese per almeno informarsi. La sanità ligure non produce meno, ma di più come dimostrano i dati pubblicati ogni settimana. La sanità ligure è certamente tra le migliori di Italia e certamente meglio di quella lasciata dal Pd".

"Capisco che Natale si innervosisca per ogni risultato raggiunto con fatica. Il suo Pd ormai è il partito del disfattismo, della decrescita, della mediocrità, del riciclo della propria classe dirigente, del qualunquismo, del rancore e dell’odio sociale. Un programma da alimentare con quotidiane bugie. Soprattutto per incapacità ad elaborare proposte. Molto più semplice provare a distruggere il buono che altri hanno fatto e fanno - conclude la nota - per alimentare le fantasie del proprio ego distopico".