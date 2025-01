Liguria, sanità, Orlando: "Pronti a collaborare purché la si smetta con i proclami"

"Molti cittadini mi hanno segnalato la situazione di difficoltà in cui versa il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, così come molti altri pronto soccorso. Mi sono recato senza grandi proclami, senza annunciare visite, a dare un'occhiata alla situazione. Ed è una situazione davvero difficile, molte persone che aspettano, lavoratori che non hanno cambi adeguati rispetto ai turni, e una situazione di stress dovuta anche a una carenza di organici e ai problemi di carattere strutturale che non nascono oggi". Così il consigliere regionale ed esponente del Pd Andrea Orlando.

"Non vogliamo fare polemiche o propaganda in questo momento, c'è gente che soffre, c'è gente che lavora - aggiunge l'ex ministro dem - ci sono problemi che vanno affrontati e che necessiteranno di mesi. È stato sbagliato raccontare che si potessero risolvere in poche settimane, penso a come il territorio è in grado di orientare la domanda dei malati. Però due cose semplici, banali, che probabilmente uno dei 30 nominati da Bucci nel corso delle vacanze potrebbe provare ad affrontare. C'è un ascensore che è bloccato da 10 giorni, parte, si blocca. Il fatto che l'ascensore non funzioni fa sì che molti malati debbano essere trasportati con un'ambulanza laddove invece potrebbero essere trasportati con l'ascensore. Nel pronto soccorso piove, quindi quando piove forte l'acqua entra dal tetto. Ecco, forse queste due cose potrebbero essere affrontate subito".

"Se ci fosse dato un segnale in questo senso, la nostra disponibilità a collaborare ci sarebbe sicuramente - conclude Orlando - ma per farlo bisognerebbe smetterla con i proclami, smetterla di far finta che i problemi non ci siano e incominciare ad affrontarli, a partire da quelli più piccoli per poi provare ad affrontare insieme quelli più grandi".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.