La Spezia, Gratarola incontra le infermiere aggredite al S. Andrea: "Serve sensibilizzazione culturale"

Continua il ciclo di incontri dell'assessore alla Sanità Angelo Gratarola con i collegi di direzione delle aziende sanitarie della Liguria. Oggi ha partecipato all' incontro in Asl 5. "Anche questo confronto - dichiara Gratarola - mi ha consentito di conoscere in maniera dettagliata i punti di forza e di debolezza della Asl, i settori su cui intervenire con priorità tenendo come punto fermo l'integrazione della risposta dei tre ospedali, La Spezia, Sarzana e Levanto e il territorio. Tutti hanno convenuto di dover garantire da qui alla realizzazione del nuovo ospedale Felettino, il cui cantiere partirà nelle prossime settimane, grande attenzione alla manutenzione e al corretto adeguamento strutturale oltre che tecnologico del S. Andrea. E proprio nel nosocomio spezzino oggi è stata inaugurata una delle due nuove tac ad alta definizione grazie ai finanziamenti del Pnrr".

Prima del collegio di direzione di Asl 5 l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola, insieme al direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro, ha voluto incontrare all'ospedale S. Andrea le due infermiere che sabato scorso sono state aggredite da un uomo mentre prestavano servizio al Pronto Soccorso.

"Come medico, ancor prima che come assessore - ha dichiarato Angelo Gratarola - ho voluto manifestare tutta la mia vicinanza alle due infermiere. Da parte di Regione Liguria l'impegno è massimo per scongiurare episodi come questo e per stimolare l'apertura di ulteriori presidi di polizia nei pronto soccorso della Liguria. Ma poiché non possiamo militarizzare gli ospedali, accanto ad una puntuale denuncia e repressione ferrea di tali odiosi reati, occorre un'opera di massiccia prevenzione attraverso una sensibilizzazione culturale".