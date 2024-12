Liguria, sanità: dal governo 3,3 miliardi, 100 milioni in più rispetto al 2023

Il Governo ha deciso di destinare circa 3,3 miliardi di euro alla Liguria per il 2024, come parte del riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Un incremento di oltre 100 milioni di euro rispetto all’anno precedente, un segno tangibile dell'impegno del Governo per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). A rendere nota la cifra è stato il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, sottolineando che, per l’anno in corso, il fondo ammonta a circa 133 miliardi di euro, con un incremento di 5 miliardi rispetto al 2023.

Morelli ha rimarcato l'importanza di questi investimenti per garantire una sanità che risponda con equità, qualità e tempestività alle necessità dei cittadini. "C'è ancora molto da fare per rendere il nostro sistema sanitario davvero efficiente", ha dichiarato, "ma con questo stanziamento, il Governo ha voluto ribadire il proprio impegno a investire nella sanità, investendo così nel futuro del Paese".

La Liguria, in particolare, riceve un'attenzione speciale, come ha spiegato l'assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò. "In questi mesi non abbiamo mai interrotto il dialogo con il Governo centrale, attraverso la Conferenza delle Regioni, per cercare ulteriori risorse. Questo impegno si inserisce in un percorso di aumento dei finanziamenti per la sanità, che riconosce le peculiarità della nostra regione, tra cui i maggiori costi legati a un indice di vecchiaia elevato", ha affermato Nicolò, esprimendo gratitudine per la volontà del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel sostenere questa causa.

Nicolò ha anche evidenziato la complessità della gestione del sistema sanitario ligure, sottolineando che alcune regioni hanno considerato fattori come la povertà e la deprivazione come rischi per la salute. Tuttavia, in Liguria, la spiccata presenza di una popolazione anziana comporta costi aggiuntivi, soprattutto per farmaci, diagnostica e ricoveri. "Non possiamo dimenticare le necessità socio-sanitarie, particolarmente cruciali nelle fasce più avanzate dell'età, dove si devono affrontare non solo le patologie croniche, ma anche le problematiche sociali come la solitudine", ha concluso l'assessore.