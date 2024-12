Liguria, sanità: approvate due delibere per riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale

Due importanti delibere sono state approvate dalla giunta regionale, con l’obiettivo di riorganizzare la medicina del territorio e migliorare l’assistenza sanitaria sul territorio ligure. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, al termine della riunione di giunta.

La prima delibera riguarda la riorganizzazione dei servizi medici sul territorio. L'iniziativa prevede il progressivo spostamento dei medici di medicina generale, degli specialisti ambulatoriali e dei pediatri di libera scelta dalle tradizionali sedi, come i loro studi professionali, verso le "case di comunità". Questi nuovi punti di riferimento per i cittadini vedranno l'integrazione dei medici, pediatri e specialisti ambulatoriali con altre professioni sanitarie, come gli infermieri, all'interno di unità complesse e multi-professionali. L’obiettivo è migliorare l'accessibilità dei servizi e garantire una presa in carico più diretta e qualificata della salute dei cittadini.

La seconda delibera prevede lo stanziamento di 7,7 milioni di euro per potenziare gli standard qualitativi e tecnologici della presa in carico dei pazienti. Parte di questo finanziamento sarà destinato alla realizzazione della piattaforma IT “Cura Molto Complessa”, che si occuperà dell’assistenza domiciliare integrata. Questo sistema permetterà di monitorare e seguire a distanza i pazienti dimessi dagli ospedali, offrendo loro cure a domicilio per una gestione più efficace delle loro condizioni di salute.

