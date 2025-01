Liguria: ripristino muretti a secco, Regione stanzia 7,8 milioni

Ripartono i lavori di ripristino dei muretti a secco in Liguria. Il 21 gennaio 2025 prende il via il bando da 7,8 milioni di euro, destinato a sostenere i proprietari e conduttori di terreni agricoli nel recupero di una delle caratteristiche più distintive del paesaggio regionale. Il progetto mira a preservare l’equilibrio idrogeologico e la biodiversità, attraverso un intervento che è anche una risposta concreta alle esigenze di manutenzione del territorio.

Investimenti per la sostenibilità – Il bando, che si inserisce nella sottomisura 4.4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Liguria, si rivolge agli agricoltori per il ripristino dei muretti a secco, elementi fondamentali per la stabilità del paesaggio e la protezione dei terreni agricoli. “I muretti a secco sono essenziali per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico e per la sostenibilità agricola”, ha dichiarato il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, che ha fortemente voluto l'iniziativa.

Un patrimonio da salvaguardare – Secondo Piana, questi muretti non sono solo un segno distintivo del paesaggio ligure, ma anche una risorsa strategica nella lotta contro l'erosione e nella tutela della biodiversità. “Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze di manutenzione del paesaggio rurale e di salvaguardia dell’ambiente”, ha aggiunto. Il bando offre un’importante opportunità per valorizzare e preservare le tradizioni locali, sostenendo gli agricoltori che quotidianamente si impegnano per mantenere viva la terra ligure.

Dettagli del bando – Il bando sarà aperto a partire dalle ore 10 del 21 gennaio 2025 e le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 20 febbraio 2025, seguendo l'ordine cronologico di arrivo. Il finanziamento è destinato a coprire i costi per il recupero dei muretti a secco, che rappresentano un elemento fondamentale per la stabilità del territorio e il contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Le richieste potranno essere inoltrate tramite il sito agriligurianet.it.

