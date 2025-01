Liguria: Regione e Arte Imperia, investiti 13 milioni in manutenzioni e nuovi acquisti

Nel 2024, Arte Imperia ha investito 13,2 milioni di euro per il rinnovamento di oltre 200 alloggi, effettuando importanti progetti di riqualificazione e nuovi acquisti. Tra i cantieri più significativi figurano le Gallardi di Ventimiglia, la Pigna di Sanremo e interventi in tutto il territorio ligure. L’obiettivo è rendere l'edilizia residenziale sempre più inclusiva e sicura per i cittadini.





Investimenti in crescita – Arte Imperia, l'azienda territoriale per l'edilizia di Regione Liguria, ha portato avanti importanti lavori di manutenzione e miglioramento, con un investimento di 13,2 milioni di euro nel 2024. I lavori hanno riguardato più di 200 alloggi in tutta la regione, tra cui la riqualificazione di edifici storici e l’acquisto di nuovi immobili per ampliare l'offerta abitativa. "Parliamo di numeri significativi che testimoniano l'impegno di Regione Liguria e Arte Imperia", ha dichiarato Marco Scajola, assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative.





Progetti principali – Tra i progetti più rilevanti, spicca la riqualificazione delle Gallardi di Ventimiglia, un intervento che coinvolge numerosi edifici di edilizia popolare. Il progetto rientra nel programma di recupero delle strutture fatiscenti, con l’obiettivo di offrire abitazioni sicure e moderne. A Sanremo, prosegue il lavoro sul progetto Pinqua nella Pigna, con interventi di miglioramento abitativo e spazi pubblici. Altri cantieri sono attivi a Bordighera, dove sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di un edificio storico in via Genova.





Recupero e innovazione – Ma non si ferma qui: il progetto di recupero abitativo coinvolge anche l’entroterra ligure. A Caravonica, ad esempio, sono in corso lavori per il recupero di un edificio destinato a diventare un nuovo complesso residenziale con dieci alloggi. Questi interventi puntano a migliorare l'accessibilità all'edilizia sociale anche nelle aree meno centrali, favorendo l'inclusione sociale e lo sviluppo territoriale.





Obiettivi 2025 – Per il 2025, sono previsti ulteriori sviluppi con l'acquisto di 24 alloggi per edilizia residenziale pubblica nel Comune di Imperia. Il piano include anche lavori di manutenzione straordinaria in edifici a Bordighera e Isolabona, oltre a interventi di rimozione dell'amianto, un problema che la Regione Liguria ha deciso di affrontare con determinazione, puntando all’obiettivo dell’"amianto zero". "Nel 2025 proseguiremo nell'obiettivo di rendere l'edilizia residenziale sempre più inclusiva", ha ribadito Scajola, con uno sguardo attento alle necessità delle famiglie liguri.





Il futuro dell'edilizia sociale – Questi investimenti confermano l’impegno della Regione Liguria nel rispondere alla crescente domanda di alloggi sociali. Nonostante le sfide nazionali, la Regione ha saputo trovare risorse e soluzioni per incrementare l'offerta di case sicure e moderne. Con oltre 150 alloggi rinnovati e più di 30 acquistati nel 2024, l’impegno di Arte Imperia prosegue con forza anche nel nuovo anno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.