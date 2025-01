Liguria protagonista, La Spezia e Savona finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2027

La Liguria si conferma al centro della scena culturale italiana con La Spezia e Savona tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027. Le due città, scelte dalla giuria presieduta da Davide Maria Desario, hanno presentato progetti ambiziosi e innovativi, "Una cultura come il mare" per La Spezia e "Nuove rotte per la cultura" per Savona.

Candidatura– Su 17 candidature arrivate al Ministero della Cultura, solo 10 progetti hanno superato la selezione iniziale. Tra questi, due comuni liguri, che porteranno avanti la tradizione di eccellenza culturale già evidenziata con la candidatura del Tigullio per il 2024.

Audizioni– Il 25 e 26 febbraio 2025, le finaliste presenteranno i propri progetti in audizioni pubbliche di 60 minuti, suddivise tra esposizione e domande della giuria. Un momento decisivo per convincere gli esperti della validità delle proposte.

Proclamazione– La città vincitrice verrà annunciata entro il 28 marzo 2025. Al comune selezionato sarà assegnato un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare gli obiettivi del dossier di candidatura.

La soddisfazione dei Sindaci- "La scelta del Ministero della Cultura è motivo di grande orgoglio e riconosce il lavoro fatto per rilanciare la cultura come cuore pulsante del nostro territorio - ha dichiarato il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ora proseguiamo con passione e determinazione verso l’obiettivo finale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e che continueranno a lavorare con noi in questa straordinaria avventura". "È una bellissima notizia, la conferma di un percorso serio e importante che abbiamo portato avanti in questi mesi di lavoro - commenta il Sindaco di Savona Marco Russo - voglio ringraziare l’ufficio di candidatura e tutti coloro che hanno contribuito e stanno lavorando a questo progetto. Per la città e il suo territorio è un passo avanti di grandissimo rilievo, che sapremo mettere a frutto. Ora lavoriamo tutti insieme per preparare le audizioni ma più ancora per portare avanti i progetti del dossier. La nostra rotta è tracciata”.

Riconoscimenti– Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione attività produttive della Camera, ha commentato: "Complimenti e un in bocca al lupo a Savona e La Spezia, entrate nella top ten dei finalisti. Due progetti di alto livello, validissimi e diversi, uno incentrato sulla cultura e il mare, l’altro sulle rotte della cultura, che possono ambire alla conquista del titolo".

Liguria– Questo risultato sottolinea, ancora una volta, la vitalità culturale della regione. "Segno del grande fermento culturale della nostra Liguria, della capacità di fare rete, di progettare e di guardare avanti", ha aggiunto la parlamentare ligure.

