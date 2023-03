Liguria, proroga di 40 giorni per i lavori all'impianto idrovoro di Ameglia. L'assessore regionale Giampedrone: "Cantiere complesso"

Il presidente della Regione Liguria e Commissario di Governo per la lotta al dissesto Giovanni Toti ha concesso una proroga di 40 giorni per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto idrovoro sul Canal Grande, nel Comune di Ameglia. Il termine contrattuale per la fine dei lavori viene quindi rinviato al prossimo 10 aprile.



“L’impianto idrovoro del Canal Grande, ad Ameglia, è un’opera fondamentale per la mitigazione del rischio nella piana dove vivono circa duemila persone – spiega l’assessore regionale a Protezione Civile e difesa del suolo Giacomo Giampedrone – Alcune complesse problematiche geologiche e geotecniche strutturali hanno reso necessaria una breve proroga dei lavori. Si sta inoltre valutando la possibilità di realizzare nell’ambito dei lavori in corso anche il tratto terminale di un nuovo scatolare, in fase di avanzata progettazione da parte del Comune di Ameglia, finalizzato a convogliare nel Canal Grande tutte le acque provenienti dal versante a monte da via Pisanello che non vengono correttamente smaltite dall’esistente condotta idraulicamente non adeguata. Un ulteriore sforzo con il quale rendere ancora più efficiente la nuova stazione di pompaggio che ridurrà al minimo il rischio di inondazioni, garantendo allo stesso tempo importanti potenzialità di sviluppo economico a tutta la piana”.



Il cantiere, avviato nel luglio 2021 nella zona del Cafaggio, sulla sponda destra del fiume Magra, ha dovuto fare i conti con molteplici difficoltà esecutive conseguenti a condizioni geologiche più complesse del previsto. Neanche le modifiche operative ed esecutive proposte in corso d'opera dalla stessa impresa appaltatrice hanno permesso di recuperare il maggiore tempo trascorso rispetto al programma di inizio, determinando questo ulteriore differimento del termine contrattuale dell'opera.

Durante i lavori sono emerse criticità strutturali del tratto di canale contiguo all'area interessata dalla realizzazione delle vasche. Attualmente tali criticità sono oggetto di monitoraggio e studio al fine di individuare le modalità più opportune per il completamento dell'intervento.

La struttura commissariale, sulla base delle effettive problematiche incontrate durante l'esecuzione del complesso intervento, ha concesso all'impresa appaltatrice una ulteriore proroga di 40 giorni del termine per la realizzazione dei lavori, in scadenza il 28 febbraio.



Il progetto dell’impianto idrovoro di Ameglia prevede la realizzazione di una stazione di pompaggio composta da una vasca sotterranea che ospita quattro idrovore, alte tre metri, ciascuna delle quali capace di aspirare due metri cubi d’acqua al secondo e scaricarla. L’impianto ridurrà al minimo il rischio di esondazioni ed entrerà in funzione quando l’acqua all’interno del Canal Grande raggiungerà un livello critico e pericoloso, impedendone cosi l’esondazione. L’idrovora lavorerà in modo complementare con una paratia automatizzata di sbarramento sul Magra, che non farà uscire l’acqua dagli argini.

L’acqua proveniente dal Canal Grande sarà pompata direttamente nel fiume Magra attraverso un adeguato sistema di tubazioni. La struttura sarà caratterizzata da un basso impatto visivo.

L’impianto idrovoro su Canal Grande è finanziato con fondi ministeriali assegnati nell’ambito del “Piano nazionale 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”. Il finanziamento è pari a 6 milioni di euro.