Liguria, progetto Orientamenti: conclusa la decima edizione di SailOr sulla nave Gnv

È rientrata a Genova la nave GNV Excellent a bordo della quale si sono imbarcati sabato scorso 200 studenti, di cui 150 provenienti dagli Istituti Nautici, Alberghieri e Turistici della Liguria e 50 provenienti da quattro Istituti Italiani delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Toscana e da due istituti esteri da Francia e Lituania, per partecipare alla X edizione di SailOr, un progetto avviato nel 2013 nell’ambito del sistema ‘Orientamenti’ della Regione Liguria.



SailOr è promosso da Regione Liguria, Grandi Navi Veloci, Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, l’Accademia della Marina Mercantile, Capitaneria di Porto di Genova, Istituto Nautico San Giorgio. Sono partner dell’iniziativa Costa Crociere, MSC, la Guardia Costiera Ausiliaria, gli Istituti alberghieri Marco Polo e Nino Bergese e l’Università degli Studi di Genova.

“SailOr rimane un unicum a livello nazionale – evidenziano il presidente della Regione e l’assessore regionale alla Formazione - un gioiello nell’ambito del percorso di Orientamento dei nostri ragazzi di cui siamo particolarmente orgogliosi. Anche quest’anno, abbiamo pienamente centrato l’obiettivo: gli studenti sono entusiasti di aver avuto questa straordinaria opportunità per scoprire direttamente, imparando sul campo, i mestieri legati alle professioni del mare e della navigazione. Loro sono il nostro futuro e in questo modo li aiutiamo a compiere con consapevolezza le scelte dei prossimi anni. SailOr è infatti una grande palestra di vita, non solo per conoscere il mondo del lavoro ma anche per conoscere se stessi, i propri interessi e le proprie attitudini”. “Questa iniziativa – prosegue l’assessore - dimostra l’efficacia del dialogo e della cooperazione effettiva tra il mondo della formazione e quello del lavoro, per cui voglio ringraziare tutti i partners pubblici e privati che anche quest’anno hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita del progetto: Regione Liguria crede molto in tutto questo, tanto è vero che ormai il Salone Orientamenti ha moltiplicato i suoi appuntamenti lungo tutto l’anno con tour ed eventi in varie città anche durante l’estate”.

L'assessore, a bordo questa sera per salutare i ragazzi e ringraziare gli altri partner del progetto, ha consegnato alcuni Encomi al personale di bordo che costituisce lo Stato maggiore della nave GNV Excellent: il Comandante, il Direttore di macchina e il Capo Commissario, la cui collaborazione e supporto risultano fondamentali e preziosi per garantire il corretto svolgimento di tutte le attività di Sailor. Consegnato un Encomio anche a Renato Causa, già dipendente GNV, esperto del settore marittimo e tra gli ideatori dell’iniziativa.

I quattro giorni di navigazione alla scoperta delle professioni del mare, lungo la tratta Genova-Palermo, hanno consentito agli studenti di fare un’esperienza di orientamento e di alternanza scuola lavoro con valenza di ‘Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento’ (PCTO), durante la quale sono stati affiancati dagli allievi dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, dai volontari della Guardia Costiera Ausiliaria e da due studenti universitari della facoltà di Ingegneria navale.



Attraverso la metodologia del ‘learning by doing’, i ragazzi hanno vissuto una vera e propria full immersion nel mondo del mare, attraverso diverse attività di orientamento per conoscere i mestieri e le professioni legate al mondo del mare e scoprire i percorsi formativi correlati. In base ai loro studi, gli studenti sono stati impegnati nei settori di coperta, macchina, sala/bar, cucina, turistico scoprendo da vicino i mestieri a bordo della nave e si sono confrontati con operatori specializzati per scoprire i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori - ITS e dell’Università.

Presso il Punto Informativo a bordo i partecipanti potranno approfondire la conoscenza dei partner del progetto, raccogliendo materiale informativo.

Inoltre, i docenti accompagnatori hanno effettuato incontro formativo sul cluster marittimo portuale e sul sistema di orientamento della Regione Liguria. Grazie a queste caratteristiche, SailOr si qualifica come un’esperienza unica a livello nazionale.