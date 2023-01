Liguria, previste oltre 32 mila assunzioni nei primi tre mesi del 2023

Sono 32.640 le nuove assunzioni stimate in Liguria nei primi tre mesi del 2023, contro le 27mila del pre-Covid e le 28mila del 2022. È la stima contenuta nel Bollettino Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal, che analizza i trend per il lavoro nel periodo gennaio-marzo 2023. Tra gennaio e marzo sono previste: 19.160 assunzioni a Genova; 5.340 a Savona; 5.010 a La Spezia; 3.140 a Imperia. Nel dettaglio, nel mese di gennaio si stima l'assunzione di 12.000 nuove unità, oltre mille in più rispetto a gennaio 2022. Servizi e industria rimangono i settori dove si assumerà di più, con Genova (7.340) al primo posto, seguita da Savona (1.790), La Spezia (1.640) e Imperia (1.230).

"I numeri confermano la bontà di quanto stiamo facendo per rendere più efficiente ed attrattivo, non solo per i giovani, il nostro mercato del lavoro - dichiarano il presidente della Regione e l'assessore al Lavoro , Giovanni Toti e Augusto Sartori -. Già nel terzo trimestre del 2022 la Liguria è stata la regione italiana con il più alto tasso di crescita dell'occupazione, grazie soprattutto al boom degli occupati nei settori dei servizi e del turismo, con un aumento dei lavoratori a tempo indeterminato e il calo di quelli a tempo determinato. Merito delle nostre politiche attive del lavoro come il programma Gol e Garanzia Giovani, che stanno avendo un ruolo significativo nel ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro attraverso un dialogo più efficace tra istruzione, formazione professionale e impresa. Il tutto - proseguono Toti e Sartori - senza dimenticare l'importante contributo dei centri per l'impiego che abbiamo potenziato". Il Bollettino segnala inoltre in tutta Italia un aumento del mismatch tra domanda e offerta, che in Liguria si attesta al 45% e che misure di politiche attive del lavoro come il programma Gol e Garanzia Giovani stanno contribuendo a far decrescere.