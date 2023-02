Liguria, presentato il progetto "Beyond S.U.N". L'assessore regionale alle politiche giovanili Simona Ferro: "No a disparità e fragilità digitali"

Favorire l'inclusione, fornire nuove conoscenze, stimolare l'apprendimento informatico, evitare possibili casi di cyberbullismo. Questi alcuni dei punti cardine su cui si basa il progetto "Beyond SUN", acronimo di "Smart Use of Network". L'iniziativa è promossa dall'assessorato regionale alle politiche giovanili e sarà portata avanti dall'associazione Scuola di Robotica, con il fondamentale supporto di Aliseo. Si tratta del naturale proseguimento delle prime tre edizioni di S.U.N.

"Proseguiamo nel grande lavoro in corso per i giovani liguri - le parole di Simona Ferro, assessore regionale alle Politiche Giovanili - con un'altra iniziativa che ha il primario obiettivo di prepararli e arricchirli. Ne coinvolgeremo circa duecento, va poi aggiunta la possibilità per tutti di scaricare l'applicazione Sun: un'app davvero utile e di ottima fattura. Con questo progetto vogliamo offrire ai nostri ragazzi un presidio sicuro contro la disparità digitale, con accento su un cyberbullismo diventato purtroppo fenomeno sempre più attuale. Come istituzione regionale non possiamo in alcun modo sottovalutare questa problematica".

Aliseo (Agenzia Regione Liguria per Studenti e Orientamento) ha il compito di erogare fondi nazionali, supportando il progetto: "La tecnologia accompagna da sempre l'evoluzione umana - il commento di Roberto Dasso, commissario straordinario di Aliseo - ma è la velocità dei cambiamenti tecnologici e della loro diffusione massiva a porre nuove sfide. I giovani sono sempre più bravi a utilizzare le nuove tecnologie, ma a questa abilità spesso non corrisponde una parallela maturità nella valutazione dei rischi. Con questa iniziativa vogliamo supportare la Regione e i giovani attraverso laboratori interattivi a loro dedicati. L'intento è quello di sviluppare una conoscenza dei linguaggi e dei meccanismi digitali, al fgine di renderli edotti e consapevoli delle opportunità e dei rischiche le tecnlogie digitali e il web rappresentano se utilizzati impropriamente".