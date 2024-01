Liguria, presentata la terza edizione del progetto Educational crescere bene: raggiunti nuovi obiettivi di diffusione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Educational Crescere Bene registra numeri importanti e in crescita, quasi raddoppiati rispetto al 2023, che testimoniano la bontà di questa iniziativa. – spiega l’assessore alla Scuola e agli Stili di Vita Consapevoli Simona Ferro. – Questo progetto darà ai nostri giovani liguri ottimi spunti per essere cittadini migliori del presente, ma soprattutto del futuro. Dico sempre che tante volte sono proprio i piccoli a insegnare ai più grandi: è il caso dei figli che spiegano ai genitori come fare la raccolta differenziata o li convincono a smettere di fumare. Apprendo con piacere che da quest’anno l’iniziativa si estenda alle scuole dell’infanzia con uno spin-off sul tema ambientale e sportivo che rappresenti Genova “Capitale Europea dello Sport 2024”. Nel 2025 toccherà anche alla Liguria essere Regione Europea dello Sport, in continuità con l’importante obiettivo conseguito dal Comune. Sono felice, quindi, che anche questo progetto abbia a cuore il tema sportivo, in linea con l’operato delle amministrazioni locali e regionali”.

«Questo progetto, arrivato con grande soddisfazione alla terza edizione, promuove una corretta cultura ecologica per le nuove generazioni, attraverso il coinvolgimento delle Scuole Primarie del territorio ligure, alunni, insegnanti e famiglie - dichiara l’assessore alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni - Quest’anno, inoltre, il progetto è rivolto anche alle scuole secondarie di primo grado e come Comune abbiamo fortemente voluto uno spin off anche per le scuole dell'infanzia, il che rende l’offerta ancora più completa. L’educazione ambientale ed alimentare assumono quindi per il Comune di Genova un ruolo fondamentale per la crescita dei nostri giovani, e con questo progetto riusciamo a raggiungere e sensibilizzare molte famiglie e comunità e a diffondere valori come l’interesse alla scoperta e alla conoscenza, attraverso il gioco e il divertimento, la stimolazione del pensiero creativo, l’aumento della consapevolezza del proprio ruolo attivo per preservare l’ambiente e la propria salute»

“Si è giunti con questa nuova edizione al terzo anno di collaborazione con i promotori del progetto Crescere Bene, il percorso ci ha entusiasmato sin dalla sua prima edizione per i contenuti e le finalità così attuali ed importanti al giorno d’oggi nella nostra società. Corretti stili di vita, comportamenti e abitudini in materia di alimentazione, salute, ambiente e protezione del mare sono assolutamente al centro dell’attenzione anche del mondo della scuola che, nel rispetto delle competenze di tutti i soggetti presenti, può veicolare le tematiche ai nostri giovani in modo diretto ed incisivo con un percorso come quello oggi riproposto, innovativo anche dal punto di vista educazionale, sempre più vicino ai bisogni ed alle esigenze dei nostri bambini e giovani. I numeri ancora una volta in incremento con più di 1000 alunni, 48 classi, e 27 istituti comprensivi coinvolti, confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Il coinvolgimento con questa nuova edizione anche dei più piccoli della scuola dell’infanzia e la risposta delle scuole, dimostrano l’attenzione che tutti noi abbiamo nei confronti delle nuove generazioni. Ringrazio per l’opportunità data alle scuole, la Regione Liguria che ha creduto nel progetto e tutti i partner che permetteranno anche in quest’anno scolastico l’erogazione del percorso” Antimo Ponticiello, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Per La Liguria

“Siamo felici e orgogliosi di partecipare al progetto Crescere Bene che riteniamo essere un progetto importante di avvicinamento alla buona e corretta alimentazione.” commenta Ludovico Carbone, Responsabile Marketing Basko. “Come Basko, da tempo ci concentriamo su iniziative rivolte al territorio che abbiano come finalità quella di promuovere stili di vita sani per un pubblico socio-demografico vario. Con l’attività Diamo una mano alla scuola e allo sport, ad esempio, ci proponiamo di sostenere iniziative di promozione della disciplina sportiva quale momento di aggregazione e inclusione i cui valori vanno oltre all’attività fisica di cui i ragazzi hanno bisogno. Sappiamo inoltre l’importanza di supportare le scuole affinché famiglie e studenti possano beneficiare al meglio delle risorse scolastiche a disposizione. La raccolta dei bollini va proprio in questa direzione, ma non solo. Lo sport, la scuola e la buona alimentazione sono cibo per il benessere di corpo e mente su cui è giusto impegnarsi per la diffusione di comportamenti e valori sani e genuini. La volontà di partecipare attivamente al progetto Crescere Bene, fornendo le referenze alimentari per il laboratorio sulla corretta e sana alimentazione e donando ulteriore materiale scolastico alla classe prima classificata, ci permette di restituire questi valori di attenzione e cura al territorio e alle persone che da sempre ci contraddistinguono.”

“Il sovrappeso e l’obesità infantili minano la salute in quasi tutti i Paesi europei, con variazioni molto significative tra Paesi. Come evidenziato dall'ultimo rapporto "COSI" (Childhood Obesity Surveillance Initiative dell'ufficio Europeo dell'OMS - dati raccolti fra il 2018 e il 2020 in 33 paesi della regione europea dell'OMS - 411 000 bambini di età fra i 6 e i 9 anni), l’Italia si colloca al quarto posto per prevalenza di sovrappeso e obesità infantile, con tassi appena al di sotto del 40%. Se si considera la prevalenza della sola obesità (escluso il sovrappeso), nella stessa fascia di età, il nostro Paese è al secondo posto. Di fronte a questi dati, occorre senza dubbio promuovere un cambiamento culturale che coinvolga soprattutto chi si prende cura dei bambini, di crescerli e di formarli (famiglie, scuole, palestre…). Il cambiamento deve riguardare sia l'alimentazione che le abitudini di vita più in generale, incoraggiando anche l’attività fisica, oltre che un regime nutrizionale equilibrato. Uno stile di vita sano durante l’infanzia e l’adolescenza sarà garanzia quasi sicura di un futuro in salute.”

Dott.ssa Claudia Borrini, Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell’Alimentazione Asd Chinze Zena è onorata di prendere parte al progetto “Crescere bene”. Per la nostra scuola calcio tale programma rispecchia gli obiettivi prefissati, nello sviluppo, nella crescita delle attività sportive e nell’aggregazione giovanile. Da inoltre la possibilità alla nostra Associazione di presentare i propri programmi, in un contesto di visibilità, raggiungendo una fascia più ampia di categorie giovanili.

Enrico Ferrieri, Presidente Asd Chinze Zena “Partecipare al progetto educativo Crescere Bene è stata, per noi di Comieco, un’occasione importante per parlare ai più giovani e far comprendere meglio il valore del riciclo della carta e del cartone, un materiale prezioso che non va sprecato. Da anni il nostro Consorzio è impegnato in progetti didattici che coinvolgono studenti di tutte le fasce d’età e gli insegnanti. Siamo convinti che sia necessario partire dalla scuola, dalle nuove generazioni per radicare in tutti noi i principi della sostenibilità ambientale”.

Claudia Rossi, Educational e Marketing territoriale Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica





“Crescere Bene è l’esempio perfetto di quanto sia importante comunicare nelle scuole i temi della sostenibilità ambientale e di quanta voglia di ascoltare abbiano i nostri ragazzi. Troppo spesso la scuola pubblica italiana subisce tagli e ridimensionamenti che, per fortuna, grazie a iniziative come questa vengono in parte colmati dall’operosità di chi ha come obiettivo principale quello di trasmettere ai più giovani messaggi ambientali importanti come il riciclo e la seconda vita dei materiali”.

Stefano Stellini, Direttore Comunicazione Consorzio CIAL.





“Che cosa vi viene in mente quando sentite parlare di “benessere”? A noi fa venire in mente subito lo “sport” e quando parliamo di sport, parliamo di Decathlon! Ma cosa fa Decathlon per le scuole? Oltre a poter fornire materiale sportivo per tutte le discipline, Decathlon crea Progetti Educational sportivi ed inclusivi anche in collaborazione con i nostri Club e Associazioni, così da far conoscere agli alunni nuovi sport e provarne le attrezzature. Tramite i nostri progetti nel 2023 abbiamo fatto praticare sport ad oltre 34000 alunni sul territorio Italiano contribuendo al nostro obiettivo di far crescere l'indice di sportività.

Questo è il motivo per cui oggi siamo qui per il terzo anno ad appoggiare Blu Lime con il progetto Crescere bene che rispecchia i valori dello sport Decathlon e di cui siamo ambasciatori.

Questo è uno dei tanti progetti e vista la presenza dell'assessore allo Sport Simona Ferro ci rendiamo già disponibili per futuri progetti in previsione di Liguria Regione Europea dello sport 2025.”

Paola Raccone, Esperta Educational Liguria e Basso Piemonte - Decathlon Italy.





"Federfarma Genova ha deciso con convinzione di patrocinare il progetto Crescere bene. Crediamo che i valori che diffonde, di attivazione di comportamenti di prevenzione adeguati alla salute, conoscenza degli elementi che favoriscono un'alimentazione equilibrata e stili di vita corretti, si sposino pienamente con il ruolo delle farmacie nella società moderna e i servizi che offriamo. Come operatori del sistema sanitario siamo convinti che certi messaggi fondamentali vadano trasmessi alle nuove generazioni fin dalla scuola, in modo chiaro e coinvolgendo gli studenti in attività dinamiche come quelle previste dal progetto".

Giuseppe Castello, Presidente Federfarma Genova.





“Cerchiamo l’abilità nella disabilità, nel modo più semplice: giocando a calcio, andiamo oltre.”

Davide Leonardi, Fondazione Ecoeridania – Insuperabili





Il Genoa CfFC aderisce con grande entusiasmo al progetto poiché ritiene la sostenibilità un valore non negoziabile di cui forse non conosciamo il corretto significato: non è una semplice attenzione che la società deve avere dell’ambiente, ma un impegno personale di tutti alla salvaguardia del futuro. Siamo arrivati ad un punto in cui “non fare male” adesso non basta più, adesso occorre che tutti ci mettiamo in gioco così da dare il nostro contributo. La sostenibilità non riguarda solo le grandi cose ma anche i piccoli cambiamenti e le modifiche alla nostra quotidianità: scelte che produrranno nel tempo il cambiamento più grande.

Per questo il Club si sente responsabilizzato ad essere “voce” ed esempio, vivendo per primo e suggerendo quelle pratiche che possano avere il maggior rispetto del pianeta e del nostro futuro. E, proprio perché sono il futuro, il Genoa Cfc sente l’importanza di incontrare i bambini di oggi, responsabili delle sorti del mondo di domani, per interagire con loro e riflettere sulla responsabilità che ognuno di loro, già oggi, ha in tema di sostenibilità e inclusione. Genoa Cricket and Football Club









Iren sostiene il progetto Crescere Bene anche con il contributo di Eduiren, la sua divisione educational dedicata a promuovere la cultura della sostenibilità e dell’innovazione, con proposte, incontri e progetti rivolti alle scuole e alla cittadinanza, che hanno coinvolto nello scorso anno oltre 73000 persone. Eduiren accompagnerà i partecipanti in un percorso educativo sull’acqua, comprendente contenuti didattici e giochi e progettato con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul rispetto e il consumo consapevole di questa importante risorsa.

EduIren – Iren SpA





“Nickelodeon, il brand di Paramount dedicato a bambini e ragazzi, da sempre sostiene campagne di sensibilizzazione e rispetto per l’ambiente attraverso le sue property di successo. Lo scorso anno siamo stati orgogliosi di aver aderito al progetto Crescere Bene con SpongeBob, la nostra spugna gialla che vive nell’oceano, a cui quest’anno abbiamo affiancato le Tartarughe Ninja amplificando così la portata delle attività e dei messaggi. Per noi è importante sostenere questi progetti che nascono e si sviluppano nelle scuole italiane.”

Cecilia Padula, VP Kids & Family, Brand Head South Europe, Middle East and Africa, Paramount.





“ReLife è il principale operatore privato nell’economia circolare in Italia e siamo ben consapevoli che il nostro futuro dipende dalla capacità di trasformare i rifiuti in qualcosa di valore che nutra il circolo virtuoso della sostenibilità. Per questo è indispensabile che le nuove generazioni apprendano i comportamenti e le azioni che sono alla base di un futuro circolare. ReLife ha promosso sin dall’inizio il progetto Crescere Bene e vedere i bambini e i ragazzi del nostro territorio così coinvolti ci dà grandi speranze per un futuro sempre più sostenibile.”

Enzo Scalia, direttore generale di ReLife SpA.





“RICREA è il consorzio che assicura in Italia il riciclo degli imballaggi attraverso la raccolta differenziata resa possibile dai comuni e fatta dai cittadini. Da sempre siamo convinti che questa buona pratica è possibile grazie ad una corretta informazione con iniziative di comunicazione a giovani ed adulti sul corretto conferimento ed i vantaggi che ne derivano. È con grande piacere quindi che RICREA anche per quest’anno dà il proprio sostegno a Crescere Bene: un'iniziativa importante e originale, che aiuta a vincere le sfide ecologiche, non più rinviabili. Dalla corretta gestione del fine vita dei diversi materiali tra cui gli imballaggi d’acciaio come barattoli, scatolette, latte, tappi e bombolette, dipende infatti la possibilità di rafforzare l'economia circolare.”

Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Consorzio RICREA.





“Il percorso formativo di 'Crescere Bene' si coniuga perfettamente con i valori di U.C. Sampdoria, sia per gli aspetti educational affrontati sia per la modalità coinvolgente con cui vengono proposti i laboratori tematici. Tale iniziativa rappresenta di fatto un naturale sviluppo degli storici progetti scuola sostenuti dalla nostra società come 'Impariamo allo Stadio' e il Torneo Ravano, dove gli stessi temi di alimentazione, salute e movimento rivestono da sempre un ruolo centrale.”

U.C. Sampdoria.