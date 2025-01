Liguria: nuove risorse per l'Alta Via dei Monti Liguri e per il turismo escursionistico

Un passo decisivo per la valorizzazione del territorio ligure. La Giunta Regionale, con la proposta del vice presidente Alessandro Piana, ha approvato due importanti interventi che rafforzano la rete escursionistica e tutelano il paesaggio naturale. L’obiettivo è rendere più sicuri e fruibili l’Alta Via dei Monti Liguri e i nuovi percorsi escursionistici, promuovendo al contempo il turismo responsabile e sostenibile.

Alta Via dei Monti Liguri – Un investimento da 40.000 euro è stato previsto nel bilancio regionale 2025-2027 per interventi mirati sulla celebre Alta Via dei Monti Liguri. Il progetto include il monitoraggio, la manutenzione ordinaria e una gestione coordinata delle risorse escursionistiche. Alessandro Piana sottolinea l’importanza della collaborazione con il Terzo Settore, tramite una selezione pubblica, per garantire interventi efficaci che rispondano alle necessità di sicurezza e accessibilità del territorio. "Vogliamo preservare e valorizzare questa rete straordinaria, rendendola sempre più accessibile e sicura per cittadini e turisti", afferma il vice presidente.

Sportello della Montagna – Un altro strumento fondamentale è lo “Sportello della Montagna”, che favorirà una gestione ecologicamente compatibile ed economicamente sostenibile dei sentieri. Questo sportello si occuperà della gestione delle associazioni locali e delle attività di monitoraggio. Piana evidenzia come il crescente interesse per il turismo outdoor renda indispensabile una gestione integrata e sostenibile dei percorsi, che non solo contribuisca a mantenere in sicurezza il territorio, ma che promuova anche la biodiversità.

Turismo escursionistico – Con l’approvazione del tredicesimo aggiornamento della "Carta Inventario dei Percorsi Escursionistici della Liguria", la Regione Liguria compie un ulteriore passo verso il potenziamento dell’offerta turistica. Sono stati aggiunti 37 nuovi percorsi, che si estendono per un totale di 132 km, per un totale di oltre 5.588 km di itinerari escursionistici. I nuovi tracciati, richiesti da 12 comuni della provincia di Savona e dal Parco del Beigua, comprendono sentieri come l’“Anello di Vezzi”, il “Giro del Monte Spinarda” e il “Sentiero del Cornaro”, tutti progettati per garantire un’adeguata segnaletica, manutenzione e accesso pubblico.

Sostegno alle aree interne – L’inclusione di questi percorsi nella Carta Inventario porta con sé importanti benefici per i comuni interessati. Infatti, essi potranno accedere ai contributi regionali per la manutenzione e valorizzazione dei sentieri. Piana aggiunge che l’obiettivo è stimolare lo sviluppo delle aree interne e promuovere il turismo responsabile, rafforzando il legame tra le comunità locali e l’ambiente naturale.

Prospettive future – Grazie agli aggiornamenti sul Geoportale regionale e alla pubblicazione dei dati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, i nuovi percorsi saranno facilmente accessibili a escursionisti e turisti. La promozione di questi sentieri mira a incrementare il flusso turistico nelle zone interne della Liguria, favorendo al contempo un turismo sostenibile che rispetti l’ambiente.

