Liguria, Mirko Trapasso rieletto segretario della Feneal Uil

di Edoardo Cozza

Nel congresso si è parlato di sicurezza e grandi opere, ma anche dello scolmatore del Bisagno: "A prescindere dall'inchiesta il cantiere deve ripartire"

Il 41enne Mirko Trapasso, genovese, è stato rieletto segretario generale Feneal Uil Liguria, la categoria che si occupa della tutela dei lavoratori delle costruzioni. La segreteria regionale sarà composta anche da Riccardo Badi e Marco De Andreis.

Nel corso del congresso, al quale ha preso parte il segretario generale nazionale Vito Panzarella, si è discusso di sicurezza, appalti e subappalti, legalità, grandi opere e lavoro di qualità. La massa salari dei lavoratori del settore è cresciuta nel genovese del 30 % circa nel 2021 e nel 2022 sta viaggiando oltre il 10%, con dati simili nelle altre province, che però hanno pagato un calo del 10% circa nel 2020 a causa della pandemia.

Sempre per lavoro, economia e sicurezza del territorio, Mirko Trapasso sostiene che sullo scolmatore del Bisagno: “Qualsiasi sia l’esito dell’inchiesta in corso, è fondamentale per i lavoratori e per tutta la città che il cantiere riparta al più presto e giunga velocemente a compimento".