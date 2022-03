Liguria, mini-video sui social per spiegare i cambiamenti climatici

di Redazione

La Regione ha preparato una nuova campagna di comunicazione nell'ambito del progetto Mpa-Engage. Testimonial di eccezione l'apneista francese Guillaume Nèry

La Regione Liguria, nell'ambito del progetto Mpa-Engage, di cui è partner, annuncia una nuova iniziativa di comunicazione dedicata a far conoscere i cambiamenti climatici in atto negli ecosistemi marini mediterranei per comprendere la necessità di una rapida e profonda trasformazione delle nostre insostenibili abitudini.

La bellezza del mare e le aree marine protette, vulnerabilità, impatti dei cambiamenti climatici, comunità locali, ricerca e possibilità di adattamento, sono i temi di una serie di brevi video destinati ai canali social, che dal primo marzo 2022 vengono presentati dai progetti Interreg Med, MPA Engage e MPA Networks. La serie è stata inaugurata da un testimonial di eccezione, il famoso apneista francese Guillaume Néry.

"Un progetto fruibile e importante - ha detto il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana- sia sotto il profilo contenutistico sia dal punto di vista divulgativo per focalizzare l'attenzione sulla tutela attiva e strategica delle aree marine protette promuovendo il dialogo sulla governance".

Gli impatti del riscaldamento globale lungo le coste del Mediterraneo e le azioni intraprese dalle Aree Marine Protette (AMP), sono infatti raccontati in una serie di video pillole evidenziandone pericoli e possibili soluzioni. Il claim scelto per il progetto MPA Engage, "Act Local, Think Mediterranean", ci parla della necessità di azioni concrete guidate da un pensiero comune di sviluppo, di collaborazione e di futuro per gli ambienti marini e le comunità costiere.