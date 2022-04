Liguria, mancano gli assessori: consiglio regionale sospeso per venti minuti

di Matteo Angeli

Garibaldi (Pd): "Da anni assenze continue". Lilli Lauro si accende in aula: "Menzogne, c'erano tre assessori e il presidente"

Stop di venti minuti del consiglio regionale della Liguria per assenza degli assessori. A chiedere la sospensione dei lavori è stato il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi.

“Questa non è la prima né l’ultima volta che a oltre un’ora dall’inizio del consiglio non ci sono gli assessori in aula per rispondere alle interrogazioni dei consiglieri. Per l’ennesima volta la Giunta Toti dimostra lo scarso rispetto delle istituzioni".

In aula Lilli Lauro, consiglire di cambiamo, ha alzato al voce per replicare. "Oggi c'erano tre assessori oltri al presidente Toti che ha risposto a tutte le interrogazioni. Mi pare che la Sinistra se si attacca a queste cose abbia ben poche carte da giocarsi"